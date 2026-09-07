Keputusan para petinggi klub-klub besar Liga Primer Inggris seakan membeku setelah mereka menemukan diri berada di depan sebuah peluang bersejarah yang tak akan terulang, yakni merekrut legenda hidup Real Madrid tanpa perlu mengeluarkan satu euro pun.

Situs TEAMtalk asal Inggris menegaskan bahwa sejumlah agen menawarkan bek kanan legendaris Dani Carvajal kepada Liverpool dan Manchester City untuk membahas kemungkinan merekrutnya sebagai pemain bebas transfer, dalam sebuah transfer mengejutkan ke Liga Primer Inggris, sekaligus mengisyaratkan bahwa Fulham juga masuk dengan serius ke dalam jalur negosiasi.

Carvajal (34 tahun) menjadi pemain bebas transfer sepanjang musim panas ini setelah kepergiannya dari Real Madrid, menyusul 13 tahun yang ia habiskan bersama klub Ibu Kota Spanyol tersebut sejak kepulangannya dari Bayer Leverkusen pada 2013, sehingga mengakhiri karier legendaris di Santiago Bernabeu yang selama itu menghasilkan 26 gelar besar, termasuk 6 gelar Liga Champions, memantapkan dirinya sebagai salah satu bek kanan terbaik di generasinya dan salah satu pilar timnas Spanyol.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa Carvajal telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah klub Spanyol sejak ia berstatus bebas transfer, sementara Liga Amerika, Liga Profesional Saudi, dan klub-klub Eropa lainnya juga menunjukkan minat untuk mendatangkannya. Namun, pemain internasional Spanyol itu bertekad untuk terus bermain di level tertinggi dan tengah mempertimbangkan pilihan-pilihannya secara serius demi mencari peluang yang tepat, bukan sekadar mengakhiri kariernya.

Minat Fulham tampaknya menjadi yang paling serius sejauh ini, di mana kepindahannya ke Stadion Craven Cottage bisa mempertemukan kembali Carvajal dengan mantan pelatihnya di Real Madrid, Alvaro Arbeloa, yang saat ini menangani klub London tersebut dan mengenal betul sang bek dari masa mereka bekerja bersama di Madrid, sesuatu yang bisa memberi Fulham keunggulan.

Pada saat yang sama, tersedianya pemain dengan pengalaman seperti Carvajal serta kepribadian kepemimpinannya menjadikannya pilihan yang sangat menarik bagi klub-klub yang ingin memperkuat skuad tanpa membayar biaya transfer, hal yang mendorong para agen untuk turut menawarkannya kepada Liverpool dan Manchester City, di mana kedua raksasa itu mungkin membutuhkan penguatan posisi bek dengan pengalaman besar pada fase mendatang.

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Sumber-sumber TEAMtalk menegaskan bahwa Liverpool dan City mempertimbangkan tawaran itu secara serius, tetapi keduanya belum mengumumkan komitmen resmi terhadap kesepakatan tersebut sampai saat ini, dan bahwa sekadar penawaran Carvajal kepada mereka menunjukkan besarnya minat untuk mendatangkan legenda Madrid tersebut, di saat masih ada minat besar dari luar Inggris, yang berarti Carvajal memiliki sejumlah tujuan potensial yang tersedia baginya sebelum mengambil keputusan akhirnya.