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Mantan penyerang Tottenham Hotspur Jermain Defoe bersiap kembali ke kursi kepelatihan sebagai asisten Karl Robinson di Bromley, klub yang tengah kesulitan di League One. Mantan penyerang timnas Inggris itu telah sepakat bergabung dengan staf pelatih klub asal London selatan tersebut, empat bulan setelah kepergiannya secara mendadak dari klub National League, Woking.

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Mantan penyerang setuju mengisi posisi pelatih

Menurut talkSPORT, Defoe akan menjadi asisten Robinson setelah Robinson merampungkan penunjukannya sebagai pengganti Andy Woodman, yang dipecat pada 22 Oktober. Menempati peringkat ke-10 dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Premier League dengan 163 gol dalam 496 pertandingan bersama enam klub, mantan penyerang itu merupakan pencetak gol terbanyak ketujuh Tottenham. Keduanya ditugaskan menyelamatkan Bromley dari dasar klasemen divisi ketiga.

Musim panas penuh gejolak mendahului kesempatan terbaru

Defoe belum bekerja sejak meninggalkan Woking pada Juli, setelah menjabat kurang dari empat bulan menyusul perselisihan dengan direktur sepak bola klub itu. Ia tidak menghadiri latihan pramusim sebelum menelepon untuk mengonfirmasi kepergiannya.

Sementara itu, Robinson, yang pernah melatih Charlton Athletic, MK Dons, dan Oxford United, dipecat Salford City pada Juni setelah kalah di final play-off League Two. Ia sebelumnya pernah berusaha merekrut Defoe ke Oxford setelah sang penyerang meninggalkan Rangers pada 2022.

Pelatih yang dipecat menyesalkan keputusan mendadak

Bromley juga mewawancarai mantan pelatih Cesena Ashley Cole dan mempertimbangkan Matt Bloomfield setelah memecat Woodman yang berusia 55 tahun. Woodman mengakhiri penantian 132 tahun klub itu untuk berlaga di Football League pada 2024 sebelum membawa mereka ke League One.

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Berbicara dalam siniar Inside the 72, Woodman mengatakan: "Cara termudah untuk merangkumnya adalah, ketika saya mendapat pekerjaan di Bromley, pertandingan pertama saya adalah melawan Wealdstone dan pertandingan terakhir saya di liga adalah melawan Leicester. Saya sangat kecewa dan sangat sedih. Saya merasa telah disesatkan dalam berbagai hal.

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"Setelah mencurahkan lima setengah tahun hidup Anda untuk sebuah klub dan para suporternya, yang benar-benar saya cintai dan saya yakini, setelah saya memberikan segala yang saya miliki, saya kemudian hanya diberi ucapan 'terima kasih' dalam waktu tak lebih dari tiga atau empat menit. Hanya itu.

"Tak ada cara lain untuk menggambarkannya. Itulah kenyataannya. Saya kecewa, tetapi seperti itulah sepak bola yang kita kenal, teman-teman. Sayangnya, hal seperti itu sama sekali tidak pernah mengejutkan kami."

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Perjuangan menghindari degradasi menanti pasangan pelatih baru

Robinson dan Defoe akan menangani skuad yang tengah kesulitan, tertinggal tiga poin dari zona aman dengan hanya dua kemenangan dari 10 pertandingan liga. Mengakhiri rentetan enam laga tanpa kemenangan menjadi prioritas utama saat Bromley menjalani musim perdananya di level ini. Kedua pelatih itu kini akan berupaya memulihkan reputasi mereka dengan membawa klub asal London selatan tersebut menjauh dari ancaman degradasi.