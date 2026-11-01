Legenda Prancis Ungkap Kesalahan Fatal Mbappe dalam Perburuan Ballon d'Or

Perdebatan seputar penghargaan Ballon d'Or terus berlanjut di Prancis, setelah bintang utamanya Kylian Mbappe kehilangan penghargaan tersebut dengan selisih 28 poin di belakang Harry Kane.

Mantan bintang Les Bleus, Bixente Lizarazu, dalam acara di kanal Telefoot, menganalisis alasan Mbappe meraih posisi kedua, dengan menyoroti faktor-faktor yang mungkin menyebabkannya kehilangan sedikit suara yang ia butuhkan untuk memenangi Ballon d'Or.

Ia mengatakan: "Dia memberi kita Piala Dunia yang luar biasa. Saya mengira dia adalah kapten yang mantap bagi timnas Prancis, membawa pesan yang kuat untuk tim. Namun setelah itu, dengan Ballon d'Or, dia benar-benar kehilangan kendali. Saya sama sekali tidak menyukai hal itu."

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Ia melanjutkan: "Dia bergeser ke sikap yang terlalu individualis, kurang rendah hati, fokus mempromosikan dirinya sendiri, dan sedikit mengabaikan orang lain. Dia memberi kesan bahwa dialah satu-satunya yang penting dan tidak ada orang lain selain dirinya. Apakah hal itu merugikannya? Saya rasa tidak, karena pada akhirnya keputusan berada di tangan 100 jurnalis dari 100 negara."

Mantan bintang yang menjuarai Piala Dunia 1998 itu menambahkan: "Kini Mbappe harus kembali ke timnas Prancis dengan fokus pada kerja sama tim. Karena apa pun yang terjadi, nilai-nilai kebersamaan tim itulah yang akan membawa Prancis menuju kemenangan. Dan ia datang dari periode ketika ia tidak meraih satu gelar pun bersama klub maupun timnasnya."

Ia meninggalkan satu pemikiran terakhir untuk masa depan, dengan mengatakan, sebagaimana dikutip oleh surat kabar Marca: "Kamu mungkin mencetak banyak gol, tetapi kamu harus membantu timmu meraih kemenangan. Itulah yang terpenting."

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