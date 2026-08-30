Legenda sepak bola Prancis, Michel Platini, menjagokan pemain asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, bintang Paris Saint-Germain, untuk memenangi penghargaan Ballon d'Or tahun ini.

Sebelumnya, pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, sempat memicu kontroversi dengan pernyataannya tentang penghargaan Ballon d'Or, yang menyebutkan bahwa penghargaan tersebut tidak seharusnya jatuh ke tangan salah satu pemain Paris Saint-Germain atau timnas Spanyol.

Mourinho menegaskan bahwa ada seorang pemain yang mencatatkan pencapaian individu luar biasa di musim panas dan layak dinobatkan sebagai pemenang, merujuk kepada pemainnya, Mbappe, yang menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.

Situs Tribuna memuat pernyataan Platini, yang mengatakan, "Untuk Ballon d'Or, saya akan bertaruh kecil pada pemain Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia."

Platini menjelaskan alasan pilihannya dengan mengatakan, "Dia telah memenangi gelar Liga Champions bersama Paris Saint-Germain."

Ia melanjutkan, "Liga Champions berarti menjalani banyak pertandingan. Dan ada 4 atau 5 pemain lain yang juga layak mendapatkan penghargaan itu."

Identitas pemenang Ballon d'Or akan ditentukan pada bulan Oktober mendatang, di tengah prediksi bahwa Ousmane Dembele akan menghadapi persaingan ketat untuk mempertahankan penghargaannya.

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