Cristiano Ronaldo berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu nama yang paling mencuri perhatian di Piala Dunia, meskipun timnas Portugal harus tersingkir secara menyakitkan dari Spanyol di babak 16 besar.

Ronaldo dengan jelas membuktikan, selama menit-menit yang ia mainkan, bahwa ia masih mampu tampil di level tertinggi, sehingga memicu gelombang pujian di kalangan olahraga dunia.

Namun, pujian kali ini bukan sekadar sanjungan biasa; melainkan berubah menjadi serangan pedas terhadap para pemain Portugal, yang dilontarkan oleh mantan bintang Prancis, Yuri Gorkayev.

Surat kabar "AS" memuat pernyataan Gorkayev kepada stasiun radio RMC, di mana ia menuduh para pemain Portugal mengabaikan Ronaldo di lapangan.

Mantan bintang Prancis itu mengatakan, “Ketika memutuskan untuk memanggil pemain sekelas Ronaldo, strategi taktis tim harus sepenuhnya dibangun untuk melayaninya, dan hal itu sama sekali tidak kita saksikan di turnamen ini.”

Ia melanjutkan, “Sudah jelas bahwa ‘El Don’ menjadi korban pengucilan yang disengaja dan konspirasi diam-diam dari rekan-rekannya; tak ada yang memberinya umpan-umpan krusial, dan ia pun dicegah untuk berada dalam posisi-posisi serangan yang ideal.”

Dia menekankan, “Semua orang tahu siapa Cristiano, dan gaya bermain yang dia terapkan selama bertahun-tahun tidak berubah. Lalu, apa yang mereka harapkan darinya? Apakah mereka mengharapkan dia tiba-tiba mengubah gaya bermainnya? Rumusnya sangat sederhana: entah jangan memanggilnya sejak awal, atau bangun sistem permainan di sekelilingnya jika memutuskan untuk menurunkannya.”

Kritik Gorkayev tidak berhenti pada aspek taktis, melainkan meluas hingga mencakup sisi psikologis dan karakter tim, di mana ia menyoroti adanya upaya yang tidak adil untuk membebankan seluruh beban kegagalan kepada Ronaldo sendirian.

Dia menegaskan, “Yang tidak saya sukai dari timnas Portugal, terlepas dari bakat yang dimilikinya, adalah bahwa semua orang tampak seolah-olah melimpahkan tanggung jawab kepada Cristiano. Pada titik tertentu, Vitinha, Bruno Fernandes, dan pemain lainnya juga seharusnya memikul tanggung jawab mereka. Kalian tidak bisa terus-menerus mengharapkan Cristiano melakukan segalanya. Dia bukan satu-satunya yang harus membuat perbedaan.”