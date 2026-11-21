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Legenda NFL Tom Brady kembali ke sepakbola Inggris dengan membeli saham minoritas di raksasa Liga Primer Chelsea. Juara Super Bowl tujuh kali itu bergabung dengan kelompok pemilik Clearlake Capital dan akan menjadi penasihat setelah baru-baru ini meninggalkan Birmingham City.

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Legenda NFL berinvestasi di klub Liga Primer

Brady telah membeli saham minoritas di Chelsea. Legenda NFL itu bermitra dengan kelompok pemilik Clearlake Capital yang saat ini mengendalikan klub Liga Primer tersebut. Menurut ESPN, Brady diperkirakan akan menjadi penasihat operasional Clearlake.

Namun, mantan quarterback itu tidak akan memiliki hak suara di Stamford Bridge. Pengacara pembela Alex Spiro, yang merupakan bagian dari kelompok pemilik Brady, membantu merundingkan rincian akhir kesepakatan tersebut.

Brady tinggalkan Birmingham City menuju Stamford Bridge

Investasi besar ini terjadi hanya beberapa pekan setelah Brady meninggalkan perannya di Birmingham City . Pria asal Amerika Serikat itu melepas kepemilikan sahamnya sebesar 3,3 persen di klub kasta kedua Inggris tersebut pada awal bulan ini.

Selama berkiprah di St Andrew's, Brady menjadi anggota dewan penasihat melalui kemitraan dengan Knighthead Capital Management. Kelompok pemilik itu dipimpin oleh teman dekat sekaligus mitra bisnisnya, Tom Wagner. Kini, Brady kembali mengalihkan fokusnya ke kasta tertinggi sepakbola Inggris. Pengalamannya yang luas di olahraga elite diharapkan menjadi bekal bagi peran barunya sebagai penasihat di London.

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Clearlake Capital perkuat kendali atas Chelsea

Brady bergabung saat jajaran pemilik Chelsea tengah mengalami perubahan besar. Todd Boehly dan sesama pemilik klub, Mark Walter, menjual saham mereka masing-masing pada September, sehingga Clearlake Capital memegang kendali penuh atas klub.

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Perusahaan ekuitas swasta yang dipimpin Behdad Eghbali dan Jose E. Feliciano itu sebelumnya memiliki 61,5 persen saham. Boehly dan Walter masing-masing memiliki 12,83 persen, sementara filantropis asal Swiss Hansjorg Wyss tetap mempertahankan porsi kemitraan yang setara dalam kelompok pemilik saat ini.

Konsorsium awal membeli Chelsea seharga £2,5 miliar pada 2022 setelah kepergian Roman Abramovich, serta berkomitmen menginvestasikan tambahan £1,75 miliar. Laporan terbaru menyebut Boehly dan Walter menerima £950 juta untuk gabungan saham yang mereka lepas, sehingga valuasi klub mencapai £5 miliar jika utang turut diperhitungkan.

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Membangun portofolio kepemilikan klub olahraga global

Brady kini akan mulai menjalankan peran penasihatnya bersama Clearlake dalam menyusun masa depan komersial dan olahraga klub. Langkah terbaru ini melanjutkan ekspansinya yang agresif dalam kepemilikan tim olahraga. Sebelumnya, pada 2024, para pemilik klub NFL secara bulat menyetujui pembeliannya atas lima persen saham minoritas di Las Vegas Raiders.

Meski tidak akan menentukan keputusan sehari-hari di Chelsea, Brady tetap menjadi aset berharga bagi kelompok pemilik. Kini, perhatian akan tertuju pada bagaimana nasihat operasionalnya membentuk strategi jangka panjang klub.