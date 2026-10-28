Mustapha Hadji, legenda timnas Maroko, meminta agar final Piala Dunia 2030 digelar di tanah Maroko, seraya menegaskan bahwa "sudah saatnya mengibarkan panji Afrika".

Maroko turut menjadi tuan rumah bersama dalam penyelenggaraan Piala Dunia mendatang bersama Spanyol dan Portugal, di mana Argentina, Uruguay, dan Paraguay masing-masing akan menggelar satu pertandingan, sebagai perayaan 100 tahun bergulirnya turnamen tersebut.

Maroko dan Spanyol bersaing untuk menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia 2030.

Media Spanyol melancarkan kampanye kuat agar pertandingan itu digelar di Stadion "Santiago Bernabeu", sementara Maroko bersikukuh menggelar pertandingan tersebut di Stadion Hassan II Besar yang tengah dibangun di Provinsi Benslimane, dekat Casablanca.

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, mengatakan bahwa "final Piala Dunia harus digelar di stadion legendaris seperti Santiago Bernabeu".

Namun Mustapha Hadji berpendapat bahwa adil jika pertandingan tersebut digelar di Maroko, terutama karena negara-negara Eropa dan Amerika Utara telah berkali-kali menjadi tuan rumah turnamen ini sepanjang sejarah.

Hadji menyatakan, dalam wawancara bergambar untuk Kooora yang akan dipublikasikan kemudian, "Tentu saja saya ingin final digelar di Maroko, di Casablanca atau Rabat, terutama karena kami memiliki kemampuan yang membuat kami layak untuk itu".

Ia menambahkan, "Saya ingin melihat final Piala Dunia digelar di Afrika untuk kedua kalinya setelah yang pertama di Afrika Selatan pada 2010. Saya rasa sudah saatnya mengibarkan panji Afrika".

Mengenai tuntutan media Spanyol untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia meski belakangan muncul kontroversi seputar rasisme di stadion-stadion Spanyol, Hadji mengomentari, "Ya, terus terang saya melihat ada rasisme. Mereka juga melakukan rasisme ketika menuntut agar pertandingan dijauhkan dari Afrika padahal turnamen itu sudah berkali-kali digelar di Eropa dan Amerika Serikat".

Mengenai apakah Maroko mampu menghadirkan edisi Piala Dunia yang melampaui Piala Dunia 2022 di Qatar, yang oleh sebagian orang dinilai termasuk yang terbaik dalam sejarah, Hadji menunjukkan kepercayaannya pada kemampuan Maroko.

Bintang Maroko masa lalu itu menjawab, "Ya, para pejabat sepak bola Maroko telah bekerja sejak 2012 di berbagai lini demi mengembangkan olahraga ini. Kini kami memiliki semua kualifikasi, sampai-sampai para pemain berkewarganegaraan ganda yang aktif di liga-liga Eropa meminta untuk bermain bagi Maroko".

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