Legenda Manchester United: Mourinho membuat Real Madrid setara dengan Barcelona

Legenda Manchester United, Ander Herrera, menjadi tamu dalam podcast "Jalan Mario", bersama sahabatnya Mario Suarez, untuk berbicara dalam sebuah wawancara panjang tentang perjalanan kariernya di dunia sepakbola, yang masih berlanjut bersama klub favoritnya, Real Zaragoza.

Selama perjalanan kariernya bersama Athletic Bilbao, Manchester United, Paris Saint-Germain, dan Boca Juniors, Herrera bekerja di bawah arahan sejumlah pelatih ternama, di antaranya Jose Mourinho, direktur teknik Real Madrid saat ini.

Herrera berbicara panjang lebar tentang pelatih asal Portugal itu, mengenang beberapa kisah, serta memberikan analisis singkat tentang kepribadian dan gaya kepelatihannya.

Surat kabar Sport memuat pernyataan-pernyataan utama yang disampaikan Ander Herrera mengenai pelatih asal Portugal tersebut, di mana ia menjelaskan, "Mourinho bagi saya adalah pelatih untuk para pria. Ia berasal dari era sepakbola ketika para pemain tidak terlalu sensitif. Kritik itu dipahami, diterima, dan dihormati, begitu pula hierarki di dalam tim yang dihormati."

Herrera bekerja di bawah arahan Mourinho di Manchester United, klub yang bersama kostumnya ia mainkan jumlah pertandingan terbanyak selain Athletic Bilbao, yakni 189 pertandingan untuk masing-masing klub, menurut situs Transfermarkt.

Gelandang itu mengenang kembali sebuah momen dari periode tersebut yang menggambarkan kepribadian pelatih asal Portugal itu, dan sekaligus sifat hubungan dekatnya dengan para pemain, dengan mengatakan, "Saya ingat sebuah pertandingan setelah menghadapi Saint-Etienne di Liga Europa, ketika Mourinho datang di hadapan semua orang dan mengatakan kepada saya bahwa saya bermain sangat buruk dan sebagainya... tetapi keesokan harinya, kami berpelukan."

Mourinho memulai musim ini, fase keduanya bersama Real Madrid, dan setelah awal yang bergejolak, ia berhasil mengembalikan tim ke jalur yang benar. Sejak jeda internasional, Real Madrid tidak pernah mengalami kekalahan, dan kemenangan di Liga Champions serta pertandingan El Clasico juga mengembalikan tim ibu kota itu ke dalam persaingan memperebutkan semua gelar.

Ketika berbicara tentang situasi Mourinho bersama tim ibu kota, Herrera tidak ragu untuk menyinggung kesulitan-kesulitan yang akan dihadapinya, dengan keyakinan bahwa pelatih asal Portugal itu memiliki solusi untuk segala hal.

Ia menegaskan, "Saya melihat Mourinho menghadapi seekor banteng yang sulit untuk ia jinakkan. Real Madrid datang setelah dua tahun yang sulit, di mana tim mengalami banyak kegaduhan, begitu pula bintang-bintangnya dikelilingi hiruk-pikuk yang besar. Kita berada di era pasca-Toni Kroos dan pasca-Luka Modric, dan hal itu tidak mudah. Ini adalah tugas yang berat."

Semua indikasi menunjukkan bahwa wawancara ini dilakukan sebelum pertandingan El Clasico, yang berakhir dengan kemenangan Real Madrid atas Barcelona dengan skor 2-1, berkat dua gol Kylian Mbappe. Dan meskipun tim ibu kota itu tidak menampilkan permainan yang mulus dan sepenuhnya meyakinkan dari segi gaya bermain, peningkatannya dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya sangatlah besar.

Karena alasan inilah, Herrera menyadari bahwa menghadapi Barcelona yang dipimpin Flick bukanlah pertempuran yang mudah sama sekali.

Gelandang itu membenarkan pandangannya dengan mengatakan, "Kemudian ia menghadapi Barcelona yang tak terkalahkan. Semua kondisi ini berkumpul menjadi satu, tetapi jika ada seseorang yang memiliki karisma, dan saya juga akan mengatakan... kekuatan dan ketangguhan yang dibutuhkan untuk membalikkan keadaan, maka dialah Mourinho. Ia sudah pernah melakukannya pada fase pertamanya, ketika ia berhasil, saya tidak tahu apakah ia membalikkan keadaan sepenuhnya, tetapi setidaknya ia mampu membuat Real Madrid berada pada level yang sama dengan Barcelona itu sendiri."