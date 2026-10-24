Legenda Real Madrid, Jorge Valdano, berbicara tentang El Clasico yang dinanti-nantikan melawan Barcelona, Minggu besok, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam laga puncak pekan kesepuluh La Liga.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Valdano, yang ia sampaikan dalam program Un café en las alturas, di mana ia mengatakan bahwa Barcelona merupakan kandidat terkuat dengan selisih yang cukup besar.

Ia menambahkan, "Namun Real Madrid mampu menang di stadion mana pun, karena mereka memiliki skuad yang luar biasa, tetapi mereka menghadapi kesulitan dalam membangun permainan."

Ia melanjutkan, "Apa yang dibutuhkan Real Madrid adalah mengalirkan bola kepada para penyerang dengan lebih cepat dan lebih baik. Dan jika mereka berhasil melakukan itu, maka Real Madrid akan menjadi salah satu tim yang sulit dihentikan di Eropa musim ini."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Valdano menyoroti penampilan luar biasa yang ditunjukkan Barcelona di bawah arahan Hansi Flick, serta nilai dari akademi La Masia.

Legenda Real itu mengatakan, "Muncul pemain-pemain yang mungkin tidak akan kita lihat di Barcelona seandainya tidak ada krisis ekonomi. Saya tidak sedang berbicara tentang Cubarsi atau Yamal, karena mereka berdua memiliki bakat yang istimewa. Ada pemain-pemain lain yang merupakan buah dari krisis tersebut."

Adapun terkait kasus Negreira, ia hanya menegaskan secara tegas bahwa kasus tersebut seharusnya sudah diselesaikan, dengan mengatakan, "Kasus ini tidak bisa terus dibiarkan terbuka, karena ia menjadi sumber kontroversi yang berkelanjutan."

Ketika ditanya apakah Mourinho merupakan pelatih yang ideal untuk ruang ganti Real Madrid, yang mengalami banyak gejolak sepanjang musim lalu, Valdano menjawab dengan nada setuju, seraya menjelaskan, "Ia adalah sosok dengan kepemimpinan yang kuat dan otoritatif, serta sangat berbeda dengan Ancelotti, Zidane, dan Del Bosque, yang telah meraih kesuksesan besar bersama Real Madrid."

Valdano tidak menghindari pertanyaan ketika diingatkan tentang perselisihan yang terjadi antara dirinya dan pelatih asal Portugal itu selama masa mereka bersama di klub, pada musim 2010-2011.

Ia mengatakan, "Kami memiliki dua visi yang berbeda, dan akhirnya kami berbenturan. Saya selalu percaya bahwa orang-orang cerdas pada akhirnya akan mencapai titik temu, tetapi dalam kasus ini saya menyadari bahwa hal itu tidak selalu terjadi, dan bahwa perbedaannya terkadang terlalu besar sehingga mustahil untuk mencapai titik temu."

Valdano sedikit kurang tegas ketika diminta menentukan pemain yang layak meraih Ballon d'Or, karena ia mengatakan, "Ada 5 kandidat," dan menyebut nama Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan Rodri, tanpa mengunggulkan salah satu dari mereka atas yang lainnya.