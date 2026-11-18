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Steven Gerrard menilai awal kiprah gemilang Ezri Konsa di Arsenal membuat Mikel Arteta menghadapi dilema besar dalam memilih pemain. Rekrutan musim panas seharga £55 juta itu langsung tampil meyakinkan, sehingga Arteta harus mengambil keputusan sulit saat para pemain kunci pulih dari cedera.

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Konsa bersinar di London utara

Konsa mengawali kariernya di Arsenal dengan gemilang sejak menuntaskan transfer senilai £55 juta dari Aston Villa pada Agustus. Pemain timnas Inggris itu didatangkan untuk memperkuat lini belakang dan dengan cepat menjadi sosok andalan di sebelas pemain utama.

Adaptasinya yang mulus sangat penting bagi Arteta pada bulan-bulan awal musim Liga Primer Inggris. Bek berbakat itu tampil mengesankan saat sejumlah pemain kunci absen, langsung membuktikan kemampuannya di Stadion Emirates dan membenarkan nilai transfernya yang besar.

Gerrard soroti masalah besar bagi Arteta

Gerrard sangat terkesan dengan performa terkini bek tengah tersebut, terutama perkembangan taktisnya yang pesat di bawah asuhan mantan manajernya, Unai Emery, di Villa Park. Legenda Liverpool itu menilai penampilan luar biasa sang bek kini menciptakan dilema yang patut disambut, tetapi sulit dipecahkan, bagi manajernya saat ini di London utara. Berbicara kepada The Overlap Daily, Gerrard menjelaskan situasi rumit yang dihadapi manajer Arsenal itu.

"Saya pikir Konsa berkembang sangat pesat di bawah Unai Emery," katanya. "Saya pikir Konsa telah memberi Mikel Arteta masalah besar, melihat caranya bermain untuk Arsenal."

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Kembalinya Saliba perumit pilihan di lini belakang

Dilema Arteta dalam memilih pemain muncul karena William Saliba segera kembali ke sebelas pemain utama. Pemain timnas Prancis itu semakin dekat dengan pemulihan penuh dari cedera punggung yang membuatnya frustrasi dan belum lama ini kembali masuk skuad pertandingan pada saat yang tepat.

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Saliba berada di bangku cadangan saat Arsenal menang 2-1 atas Slavia Prague di Liga Champions awal bulan ini. Seiring Saliba kembali mendekati kondisi fisik terbaiknya, Arteta kini menghadapi keputusan taktis yang sangat sulit. Ia harus mencari cara untuk menyeimbangkan peran Saliba, Konsa, dan Gabriel Magalhaes dalam susunan lini belakangnya.

Ambisi membela Inggris dorong kebangkitan Konsa

Selain tampil apik di level klub, Konsa juga menunjukkan bahwa ia layak menjadi pemain tetap di level internasional. Arteta kini harus mengatur rotasi lini belakangnya dengan cermat saat Arsenal menghadapi jadwal musim dingin yang sangat padat. Konsa akan berusaha mempertahankan performanya yang tanpa cela dan mengukuhkan tempatnya sebagai pemain utama di semua kompetisi.