Legenda Liverpool serang Isak: Kamu sudah kehabisan semua alasan

Mantan penyerang Liverpool, Michael Owen, menilai bahwa Alexander Isak telah kehabisan semua alasan, seraya menuntut sang pemain untuk mulai menunjukkan level yang diharapkan darinya setelah pulih sepenuhnya secara fisik.

Penyerang berusia 26 tahun itu mengalami musim perdana yang sulit di Stadion Anfield seusai kedatangannya ke tim, namun kesulitannya lebih banyak berkaitan dengan belum sempurnanya kesiapannya untuk bertanding serta cedera parah yang dialaminya.

Setelah menjalani program rehabilitasi yang panjang, tampil bersama timnas Swedia di Piala Dunia, dan melewati masa persiapan penuh untuk musim ini, Isak kini dianggap sepenuhnya siap. Ia juga memainkan laga penuh pertamanya selama 90 menit bersama klub pada hari Minggu.

Isak tampil kurang menggigit dalam laga terakhir Liverpool melawan klub lamanya, Newcastle United, di mana ia gagal meninggalkan sentuhan yang berpengaruh di tengah tekanan terus-menerus dari para pendukung tim tuan rumah.

Owen menegaskan, dalam pernyataan yang disorot jaringan "Tribuna", bahwa masa kesabaran telah berakhir, seraya menekankan perlunya menilai sang penyerang berdasarkan standar tinggi yang sebelumnya telah ia tetapkan untuk dirinya sendiri selama berada di St James' Park.

Owen berkata: "Saya mengalami banyak cedera sepanjang karier saya, jadi saya tahu betapa sulitnya untuk kembali, dan bahwa Anda membutuhkan waktu."

Ia menambahkan: "Kami telah memberinya waktu, dan semua orang memberinya waktu, dan kami memahami hal itu. Tetapi ia telah menuntaskan musim, pergi ke Piala Dunia, dan kini telah menjalani masa persiapan untuk musim ini, sehingga Anda berpikir: baiklah, kini kami mulai kehabisan alasan."

Ia menutup: "Kami perlu mulai melihat Isak yang sesungguhnya. Kami tahu betapa berkualitasnya dia, kami telah menyaksikannya bersama Newcastle, ia pemain kelas sangat tinggi. Namun kami belum melihat hal itu bersama Liverpool sampai sekarang, dan saya rasa pertanyaan-pertanyaan akan mulai bermunculan sekarang."



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