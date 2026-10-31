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Jamie Carragher mengakui dirinya salah karena melontarkan hinaan vulgar kepada suporter Aston Villa setelah menyarankan Manchester United mengincar Unai Emery. Mantan bek Liverpool itu mengklarifikasi komentarnya setelah klub asal Midlands tersebut secara mengejutkan mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadapnya.

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Carragher sesali umpatan vulgar kepada suporter Villa

Carragher menarik kembali kata-kata kasarnya yang ditujukan kepada suporter Villa. Pengamat sepakbola itu baru-baru ini memicu kemarahan setelah menyuruh para pendukung klub tersebut untuk “tutup mulut, b*****n” di media sosial.

Kontroversi bermula setelah mantan bek Liverpool itu menyarankan agar Manchester United mencoba merekrut pelatih Emery dari Villa. Suporter Villa pun membanjiri akun media sosial Carragher untuk menyampaikan ketidaksenangan mereka.

Salah satu pemilik Villa, Nassef Sawiris, kemudian mengeluarkan pernyataan tegas. Ia memastikan klub berniat menempuh jalur hukum terhadap pria berusia 48 tahun itu atas penghinaan yang disampaikannya secara terbuka.

Carragher mengaku ucapannya hanya bercanda

Berbicara di The Overlap Daily, Carragher berusaha meredakan situasi. Ia mengakui kekesalannya memuncak karena banyaknya pesan yang diterimanya secara daring.

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“Masalah ini jadi semakin besar,” jelas Carragher. “Saya akhirnya menyuruh mereka pergi sana, yang mungkin seharusnya tidak saya lakukan. Tapi itu semua hanya bercanda karena mereka terus memenuhi lini masa media sosial saya.”

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Ia menambahkan: “Kalau kalian mau mencela saya di pub bersama Pak Goldbridge, silakan saja, tapi jangan ganggu media sosial saya! Kita akan berbaikan karena saya penggemar berat Villa.”

Mengapa Carragher menjagokan Emery untuk United

Kontroversi ini berawal dari keyakinan Carragher bahwa Emery saat ini adalah pelatih terbaik di Liga Primer. Ia secara terbuka mempertanyakan apakah pelatih asal Spanyol itu akan tergoda oleh tawaran pekerjaan di level elite.

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“Saya tidak mengatakan dia akan pergi. Saya mengatakan bahwa jika berada di posisi mereka, saya akan menanyakannya,” ujar Carragher. Ia membandingkan Emery dengan Rafael Benitez, seraya mencatat bahwa meski kiprahnya di Paris Saint-Germain dan Arsenal tidak berhasil, ia tampil gemilang di klub-klub seperti Villa dan Sevilla.

“Sekarang orang tidak boleh menyampaikan pendapat,” tambahnya. “Menurut saya, Unai Emery adalah pelatih terbaik di liga ini dan jika Anda Man Utd, sedang berpikir untuk mencari pelatih baru, Anda mungkin akan bertanya, ‘Siapa pelatih terbaik yang bisa kami dapatkan?’

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“Saya tidak mengatakan dia akan pergi. Saya mengatakan bahwa jika berada di posisi mereka, saya akan menanyakannya. Saya hanya ingin tahu, apakah Unai Emery ingin melatih di level itu lagi? Atau apakah dia berpikir, ‘Saya memegang kendali di Villa, saya bisa melakukan apa yang saya mau’.

“Ada pelatih-pelatih tertentu yang bagus di level atau klub tertentu, dan begitulah Unai Emery. Dia sedikit mengingatkan saya pada Rafa [Benitez]. Dia sudah mendapat kesempatan di PSG dan Arsenal, tetapi tidak berhasil. Namun, di Sevilla, Villarreal, Aston Villa, dan Valencia, dia bekerja dengan sangat baik.”

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Villa bersiap menempuh jalur hukum

Villa tidak ingin membiarkan persoalan ini berlalu begitu saja. Salah satu pemilik klub, Sawiris, menegaskan bahwa Villa tidak akan menoleransi penghinaan terbuka seperti itu dari pihak penyiar. Belum diketahui bagaimana proses hukum yang mereka ancamkan akan berjalan. Sementara itu, Emery akan tetap memusatkan perhatiannya pada pertandingan di lapangan saat Villa melanjutkan kiprah di kompetisi domestik dan Eropa.