Jamie Carragher, legenda Liverpool, berhasil menghindari ancaman kebangkrutan setelah melunasi utang pajaknya kepada badan pajak dan bea cukai Inggris, sehingga mengakhiri krisis keuangan yang mengancamnya dengan status bangkrut.

Perwakilan badan tersebut memastikan, dalam sebuah sidang di Pengadilan Kepailitan dan Perusahaan di London, bahwa jumlah yang harus dibayarkan telah dilunasi, tanpa mengungkap nilainya, setelah sebelumnya estimasi berkisar antara 700 ribu dan 800 ribu pound sterling.

Sebelumnya, hakim Nicholas Briggs telah menolak permohonan pernyataan pailit terhadap Carragher, yang diajukan pada Agustus lalu, demikian laporan lembaga penyiaran Inggris "BBC".

Carragher, yang kini berusia 48 tahun, menghabiskan seluruh karier profesionalnya bersama Liverpool dan berkontribusi mengantarkan timnya meraih gelar Liga Champions pada 2005, sebelum pensiun pada 2013 setelah tampil dalam 737 pertandingan dengan seragam klub tersebut.

Setelah menggantung sepatunya, mantan bek asal Inggris itu beralih ke dunia analisis olahraga dan menjadi salah satu figur ternama di jaringan "Sky Sports" dan "CBS Sports".