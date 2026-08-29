Marten de Roon akan meninggalkan Atalanta, lapor Fabrizio Romano. Legenda klub berusia 35 tahun itu berada di ambang transfer domestik ke AS Roma. Atalanta 'punya rencana lain' dan siap melepasnya.

De Roon selama bertahun-tahun dilatih di Atalanta oleh Gian Piero Gasperini, yang pada musim panas tahun lalu memilih menangani klub di Stadio Olimpico. Dan dengan sukses, ia membawa Roma lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2019.

"Marten de Roon ingin pindah ke AS Roma dan telah memberi tahu Atalanta soal keinginannya bermain di Liga Champions di bawah Gasperini," tulis Romano.

De Roon masih terikat kontrak hingga pertengahan 2027 di Atalanta dan memiliki nilai pasar sekitar 3,2 juta euro. Besaran biaya transfernya masih belum diketahui, meski karena jasa-jasanya dan usianya, kemungkinan besar hanya akan bernilai simbolis.

Atalanta memperkuat diri pada Sabtu ini dengan Franck Kessié, yang kembali ke Bergamo dan bisa bermain dengan sangat baik di posisi De Roon. Apakah kedatangan pemain Pantai Gading itu berperan dalam keputusan De Roon, masih belum jelas.

Roma sementara itu sudah mencapai kesepakatan dengan RB Leipzig soal transfer pemain Maroko Neil El Aynaoui. Pemain peserta Piala Dunia itu dipinjam dengan biaya empat juta euro dan bisa dibeli secara permanen seharga 25 juta euro (di luar persentase penjualan kembali).

Dengan begitu, terbuka satu tempat untuk De Roon, yang pergi dari Atalanta sebagai legenda mutlak klub. Gelandang bertahan asal Zwijndrecht itu memainkan 445 pertandingan untuk La Dea. Tidak ada yang mampu melampauinya.

Atalanta menutup musim lalu dengan mengecewakan di posisi ketujuh Serie A dan dengan demikian hanya lolos ke Conference League. Pada 22 Oktober, mereka akan bermain di Amsterdam melawan Ajax.

Di Roma, De Roon akan bertemu sesama pemain Belanda Donyell Malen dan Devyne Rensch, sementara pemain Maroko asal Amsterdam Anass Salah-Eddine juga ada di klub tersebut. De Roon akan bersaing dengan Manu Koné, Bryan Cristante, dan Nicolò Pisilli, meski Koné pada dasarnya sudah pasti mendapat tempat di starting XI.