Matthias Sammer, mantan bintang sepak bola Jerman, melontarkan keraguan mengenai kemampuan Jürgen Klopp dalam memindahkan ide dan pengaruh kepelatihannya ke timnas Jerman dengan kecepatan yang sama seperti yang biasa ia capai bersama klub-klub, dengan menilai bahwa sifat pekerjaan bersama timnas memaksakan tantangan berbeda bagi pelatih Jerman tersebut, yang bisa saja menunda munculnya sentuhan khas yang ditunggu-tunggu darinya.

Dalam pernyataannya melalui jaringan "Sky", Sammer yang meraih gelar Piala Eropa pada tahun 1996 berbicara tentang sulitnya tugas Klopp selama periode jeda internasional saat ini, di mana ia menjalani kumpul kedua sejak menangani timnas Jerman.

Timnas Jerman, selama kumpul kali ini, menjalani dua pertandingan di UEFA Nations League; mereka bertandang ke Serbia pada hari Jumat 13 November, sebelum menjamu Belanda di Berlin pada hari Senin 16 di bulan yang sama.

Sammer menjelaskan bahwa poin kekuatan Klopp yang paling menonjol terletak pada pekerjaan sehari-hari (di klub) dan pengembangan pemain sesuai gaya taktiknya, hal-hal yang tidak tersedia baginya dengan kadar yang sama bersama timnas, seraya berkata: "Saya rasa saat ini hal itu sangat sulit baginya, karena kekuatan terbesarnya terletak pada pekerjaan sehari-hari dan pengembangan pemain dengan cara yang ia inginkan untuk bermain, tetapi ia tidak memiliki waktu itu sekarang."

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Ia menambahkan: "Hingga saat ini ia bahkan belum mampu memindahkan seluruh kekuatannya sebagai pelatih timnas, dibandingkan dengan perjalanannya bersama klub-klub."

Sammer menyimpulkan bahwa pengaruh Klopp membutuhkan waktu lebih lama agar terlihat, seraya berkata: "Saya tidak bisa mengharapkan banyak pada saat ini, sebab pengaruh langsung yang selalu ditinggalkan Jürgen ketika ia menjadi pelatih sebuah klub belum mungkin terjadi hingga saat ini, dan karena itu saya rasa hal ini akan membutuhkan waktu."

Mengenai hasil timnas pada kumpul sebelumnya di bulan September, Sammer menilai bahwa hasil itu bukanlah kejutan, setelah Klopp meraih kemenangan atas Serbia, berbanding kekalahan menghadapi Yunani di Augsburg, serta dua hasil imbang dengan Belanda dan di Thessaloniki menghadapi Yunani.

Klopp dan Federasi Jerman berharap kedua pertandingan mendatang menyaksikan hasil yang lebih baik ketimbang perolehan September, sementara sang pelatih saat ini bekerja dengan daftar yang mencakup 24 pemain, setelah menangani daftar yang diperluas hingga mencapai 44 pemain selama kumpul istimewa sebelumnya.

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