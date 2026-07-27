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Legenda Jerman kepada Musiala: Waktu untuk beralasan sudah berakhir

J. Musiala
Bayern Munich vs VfB Stuttgart
Bayern Munich
VfB Stuttgart
Bundesliga
Borussia Dortmund vs Bayern Munich
Borussia Dortmund
Super Cup
Jerman

Apakah Bintang Bayern Munich Kehilangan Tempatnya?

Legenda sepak bola Jerman, Lothar Matthaus, berpandangan bahwa insiden cedera serius yang dialami Jamal Musiala tidak lagi perlu terus disebut-sebut ketika menganalisis penampilannya pada musim mendatang.

Menurut analis jaringan Sky Sports itu, pemain berusia 23 tahun tersebut harus menutup lembaran itu untuk selamanya.

Matthaus mengatakan kepada jaringan Sky Sports: "Pada suatu titik, berkas tentang cedera serius yang dialaminya lebih dari setahun lalu harus ditutup. Kini ia harus meninggalkannya sepenuhnya di belakang. Ini merupakan hal yang sangat penting, di tengah persaingan sengit untuk memperebutkan posisi. Kemungkinan besar ia akan menghabiskan banyak pertandingan di bangku cadangan."

Peraih penghargaan Ballon d'Or tahun 1990 itu memperkirakan bahwa Serge Gnabry dan Lennart Karl akan menjadi pesaing kuat bagi Musiala, meski kedua pemain tersebut saat ini tengah berupaya memulihkan kebugaran fisik mereka sepenuhnya.

Matthaus, yang berusia 65 tahun, menutup pernyataannya dengan berkata: "Musiala menunjukkan indikasi yang menjanjikan di akhir musim lalu bersama Bayern Munich, dan ada pula momen-momen yang menggembirakan darinya di Piala Dunia. Namun kini, tidak ada lagi alasan apa pun."

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