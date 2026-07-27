Legenda sepak bola Jerman, Lothar Matthaus, berpendapat bahwa insiden cedera serius yang dialami Jamal Musiala tidak seharusnya lagi terus dijadikan rujukan saat menganalisis penampilannya pada musim mendatang.

Menurut analis jaringan Sky Sports itu, pemain berusia 23 tahun tersebut harus menutup lembaran itu untuk selamanya.

Matthaus mengatakan kepada jaringan Sky Sports: "Pada suatu titik, berkas cedera serius yang dialaminya lebih dari setahun lalu harus ditutup. Kini ia harus benar-benar meninggalkannya di belakang. Ini adalah hal yang sangat penting, di tengah persaingan ketat untuk memperebutkan tempat. Kemungkinan besar ia akan menghabiskan banyak pertandingan di bangku cadangan."

Peraih penghargaan Ballon d'Or tahun 1990 itu memperkirakan bahwa Serge Gnabry dan Lennart Karl akan menjadi pesaing berat bagi Musiala, meskipun kedua pemain tersebut saat ini tengah berupaya memulihkan kebugaran fisik mereka sepenuhnya.

Matthaus, yang berusia 65 tahun, menutup dengan mengatakan: "Musiala menunjukkan sinyal-sinyal menjanjikan pada akhir musim lalu bersama Bayern Munich, dan ada pula momen-momen yang menggembirakan darinya di Piala Dunia. Namun kini tidak ada lagi alasan."

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