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Legenda sepak bola Jepang Takeshi Okada secara mengejutkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA). Mantan pelatih tim nasional itu menyebut pertentangan mendasar antara keyakinan pribadinya dan arah politik tata kelola sepak bola internasional saat ini sebagai alasan pengunduran dirinya.

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Prinsip di atas politik bagi legenda Jepang

Dalam langkah yang mengejutkan komunitas sepakbola Asia, Okada resmi mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden JFA. Pelatih veteran yang pernah memimpin timnas Jepang di dua Piala Dunia itu mengonfirmasi pengunduran dirinya berlaku mulai 24 Oktober. Kepergiannya mengakhiri masa jabatan yang dimulai pada Maret 2016 dan meninggalkan kekosongan penting dalam kepemimpinan JFA di tengah perdebatan sengit di kawasan Asia.

Pria berusia 70 tahun itu menyampaikan pernyataan yang menjelaskan bahwa keputusannya berakar pada perbedaan standar etika. "Saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden," kata Okada melalui situs resmi federasi. "Saya selalu percaya bahwa olahraga harus menjunjung nilai-nilai luhur dan menghargai nilai sosialnya. Namun, tindakan-tindakan belakangan ini seputar Piala Dunia FIFA telah menciptakan kesenjangan besar antara keyakinan saya dan tindakan yang diambil. Sebagai insan olahraga, saya tidak dapat menerimanya, sehingga saya mengambil keputusan ini."

Kontroversi Infantino sampai ke JFA

Kepergian Okada tampaknya merupakan reaksi langsung terhadap perkembangan terbaru yang melibatkan presiden FIFA Gianni Infantino. Pemimpin sepakbola dunia itu menghadapi kritik terkait transparansi dan netralitas politik, khususnya mengenai rencana investasi komersial. Meski ada kekhawatiran tersebut, Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) baru-baru ini menggelar kongres luar biasa di Tokyo, tempat mereka menegaskan kembali dukungan penuh kepada kepemimpinan FIFA saat ini. Bagi Okada, sikap itu tidak dapat diselaraskan dengan nilai-nilai yang ia pegang.

Presiden AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa menyatakan bahwa "persatuan adalah kekuatan terbesar kita" dan mereka siap melangkah maju bersama Infantino. Bagi Okada, dukungan bersama terhadap kepemimpinan FIFA saat ini sudah melampaui batas yang dapat ia terima secara pribadi.

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Okada mengakui perlunya Jepang tetap sejalan dengan AFC demi kepentingan strategis, tetapi menegaskan bahwa ia secara pribadi tidak dapat ikut mengambil sikap tersebut. "Saya memahami bahwa ada alasan-alasan praktis untuk sejalan dengan AFC serta dampaknya terhadap sepakbola Jepang, mengingat hubungan kami dengan AFC," tambahnya.

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Miyamoto dan sikap sejalan dengan AFC

Presiden JFA Tsuneyasu Miyamoto menanggapi situasi ini dengan menekankan pentingnya solidaritas kawasan. Seusai pertemuan dengan Infantino, Miyamoto menyatakan bahwa mendukung presiden FIFA merupakan sikap yang telah diambil negara-negara Asia. Ia mengisyaratkan bahwa mempertahankan sikap JFA yang sejalan dengan posisi bersama AFC adalah syarat mendasar bagi kedudukan asosiasi itu dalam percaturan sepakbola dunia.

Miyamoto menegaskan bahwa ia memandang dukungan AFC kepada Infantino sebagai dasar bagi langkah Jepang sendiri. Meski menghormati keputusan Okada untuk mundur sebelum masa jabatannya berakhir, Miyamoto mengisyaratkan bahwa JFA harus memprioritaskan hubungannya di dalam konfederasi demi menjamin keamanan dan stabilitas sepakbola nasional.

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Warisan integritas dalam sepakbola Jepang

Okada tetap menjadi salah satu sosok paling dihormati dalam sejarah olahraga Jepang setelah menangani tim nasional pada Piala Dunia 1998 dan 2010. Keputusannya untuk mundur mendapat pujian dari mereka yang menjunjung transparansi dalam olahraga. Dengan memilih mengundurkan diri karena alasan hati nurani, ia memperkuat reputasinya sebagai pemimpin yang mengutamakan nilai-nilai luhur sepakbola ketimbang keuntungan dari jabatan tinggi.

"Saya sangat menyesal harus mundur dari jabatan sebelum masa tugas saya berakhir, tetapi saya berharap Anda memahami bahwa keputusan ini saya ambil setelah mempertimbangkannya dengan saksama," pungkasnya.