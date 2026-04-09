Legenda Italia: Saya tidak mengerti bagaimana United bisa melepas pemain ini

Marco Materazzi, legenda tim nasional Italia, mengkritik keputusan Manchester United yang menjual salah satu pemainnya dengan harga yang menurutnya terlalu rendah, jika dibandingkan dengan performa pemain tersebut saat ini.

"Scott McTominay adalah pemain yang luar biasa," kata Materazzi dalam pernyataan yang dimuat surat kabar Sport. "Saya tidak mengerti bagaimana Manchester United bisa menjualnya hampir tanpa imbalan ke Napoli."

Dia menambahkan, "Menurut saya, nilai McTominay berkisar antara 60 hingga 70 juta euro atau lebih."

Dia melanjutkan, "Saya menyukai Scott McTominay. Ketika dia muncul di Manchester United saat masih muda, saya tertawa dan berkata kepada anak saya bahwa bahkan pada usia 18 atau 19 tahun, dia akan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia, dan sekarang dia memang salah satu yang terbaik."

Dia menambahkan, "Kepergian McTominay dari Man Utd dengan nilai transfer 30 juta euro pada 2024, merupakan salah satu kesalahan terbesar manajemen dalam sejarah modern Manchester United."



Getty Images

Mktominei tampil gemilang dengan performa luar biasa sejak mengenakan seragam Napoli, dan membantu tim tersebut memenangkan Serie A pada musim pertamanya.

Mktumini meraih gelar Pemain Terbaik Serie A dan juga dinominasikan untuk Penghargaan Ballon d'Or, berkat kontribusinya dalam serangan dan keterlibatannya yang penuh di lapangan.

Baca juga

