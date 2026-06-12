Legenda Italia: Maroko Berpotensi Menciptakan Kejutan Besar di Piala Dunia

Mantan bek timnas Italia, Marco Materazzi, juara Piala Dunia 2006, mengungkapkan prediksinya mengenai tim-tim yang berpeluang merebut gelar Piala Dunia 2026, yang telah dimulai pada Kamis kemarin.

Matterazzi mengatakan dalam wawancara dengan saluran "Euro News": "Jika Paris Saint-Germain adalah kandidat terkuat untuk Liga Champions, karena mereka memenangkan gelar pada edisi sebelumnya, maka Argentina mungkin adalah kandidat terkuat untuk menjuarai Piala Dunia, karena mereka memenangkan edisi terakhir."

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Mantan bintang Inter Milan itu menambahkan: "Namun, Portugal dan Spanyol juga akan menjadi lawan yang sangat tangguh, sulit bagi tim mana pun untuk menghadapinya.. Dan Maroko juga, mungkin akan menjadi kejutan besar."

Perlu dicatat bahwa superkomputer milik platform (Opta) memprediksi kandidat juara sebagai berikut:

Spanyol paling diunggulkan dengan 16,1%, diikuti Prancis (13%), lalu Inggris (11,2%), dan Argentina (10,4%), sementara komputer memberi Maroko peluang 1,9% untuk meraih gelar (peringkat ke-12).

Timnas Maroko bersiap untuk memulai petualangannya di Piala Dunia 2026, besok Minggu, saat menghadapi Brasil dalam pertandingan pertama Grup C, yang juga dihuni oleh Haiti dan Skotlandia.