Legenda sepak bola Inggris, Gary Lineker, melancarkan kritik tajam terhadap manajemen Manchester United, dengan membebankan tanggung jawab atas berbagai masalah yang dialami tim kepada pemilik klub, Jim Ratcliffe, bersamaan dengan awal musim yang tersendat di bawah kepemimpinan pelatih Michael Carrick.

Manchester United menempati peringkat ke-12 di Liga Premier Inggris setelah lima pekan berlalu, dengan koleksi 5 poin (1 menang, 2 seri, 2 kalah), setelah start tim berjalan berbanding terbalik dengan ekspektasi, sehingga meningkatkan tekanan yang mengelilingi Carrick dan masa depannya bersama klub.

Lineker menilai bahwa masalah di Manchester United berawal dari puncak piramida manajemen, seraya mengkritik peran yang dijalankan Ratcliffe sejak mengakuisisi saham minoritas di klub dari keluarga Glazer pada 2024 dan mengambil alih tanggung jawab atas aspek-aspek olahraga.

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Surat kabar Jerman, Bild, mengutip pernyataan Lineker dalam podcast "The Rest Is Football": "Ketika saya melihat Manchester United, saya melihat masalah-masalah yang datang dari puncak. Saya harus memberi selamat kepada keluarga Glazer karena mereka menemukan sosok yang lebih buruk dari mereka untuk dibebani tanggung jawab, dan mereka membawanya ke puncak agar menanggung semua kritik: dia adalah Jim Ratcliffe."

Ia menambahkan: "Saya tidak melihatnya sebagai sosok yang begitu disukai, dan cara klub dikelola saat ini membuat seluruh situasi menjadi sangat kacau. Maka, saya angkat topi untuk keluarga Glazer karena mereka berhasil menjauhkan semua kesalahan dari diri mereka."

Ratcliffe menuai kritik dari para suporter Manchester United selama periode belakangan ini karena sejumlah keputusan, di antaranya pemangkasan jumlah pegawai di klub, di mana sekitar 450 posisi pekerjaan dihapus hingga akhir 2025 di bawah pengawasannya, di samping kenaikan harga tiket.

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Krisis lain muncul di sektor pemain muda belakangan ini, setelah sejumlah laporan menyebutkan keinginan bakat muda Jay Gabriel, yang berusia 15 tahun, untuk hengkang dari klub, karena keyakinannya bahwa Manchester United tidak lagi mampu menyaingi klub-klub besar Eropa dalam persaingan memperebutkan para pemain berbakat.

Kritik Lineker datang di saat pelatih Michael Carrick juga menghadapi tekanan yang meningkat, setelah start tim yang tersendat di liga, sementara Ratcliffe tetap menjadi salah satu sosok paling berpengaruh atas keputusan-keputusan olahraga di dalam klub sejak masuk ke dalam struktur kepemilikan.