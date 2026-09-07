Dalam ujian sesungguhnya pertama bagi kesabaran para pendukung Tottenham, bintang asal Mesir Omar Marmoush mendapati dirinya berada di pusat badai kritik, sebelum sebuah nama besar dalam persepakbolaan Inggris turun tangan untuk membelanya.

Mantan pemain internasional Inggris, Danny Murphy, membela penampilan Marmoush setelah keikutsertaannya yang mengecewakan dalam laga antara Tottenham dan Nottingham Forest yang berakhir dengan hasil imbang tanpa gol yang mengecewakan pada pekan ketiga Liga Primer Inggris.

Awal tanpa gol dan momen yang menimbulkan pertanyaan

Marmoush, yang pindah dari Manchester City ke Tottenham pada bursa transfer musim panas, tampil sebagai starter untuk laga kedua secara beruntun bersama klub barunya, namun hingga kini ia gagal menggetarkan gawang.

Dalam laga Sabtu melawan Forest, pemain Mesir itu tampak jauh dari performa terbaiknya, di mana ia hanya melepaskan dua tembakan, dan tak satu pun di antaranya mengarah ke gawang.

Namun momen yang memicu kontroversi datang pada babak kedua, saat Marmoush melaju dengan bola dalam serangan balik yang menjanjikan, sementara rekannya Mohammed Kudus mendukungnya di sisi kanan dengan posisi sepuluh yard di depan bek terakhir, dalam posisi ideal untuk mencetak gol dari dalam kotak penalti.

Alih-alih mengirimkan umpan silang kepada Kudus untuk memberinya peluang emas satu lawan satu, Marmoush lebih memilih melepaskan tembakan sendiri hingga bola melambung tinggi di atas mistar, di tengah keterkejutan rekannya asal Ghana itu.

Murphy: Ini hasrat para bintang, bukan keegoisan

Dalam analisisnya terhadap laga tersebut melalui program terkenal "Match of the Day", Danny Murphy menyajikan pembacaan yang sama sekali berbeda atas situasi itu, menganggap apa yang terjadi sebagai bukti hasrat yang besar dan bukan keegoisan.

Murphy berkata: "Saya tidak berpikir hal ini akan menjadi masalah dalam jangka panjang, karena saya melihat Marmoush sebagai pemain istimewa, tetapi tampaknya ia sangat berhasrat untuk mencetak gol dan memulai dengan kuat sampai-sampai ia mengabaikan Kudus."

Mantan bintang Liverpool itu menambahkan: "Ia melihatnya, dan ia tahu di mana Andy Robertson berdiri di sampingnya, sebab ia adalah pemain kelas atas, tetapi hasratnya yang begitu besar untuk memberikan kemenangan bagi timnya membuatnya mengambil keputusan yang salah di waktu yang salah. Ia juga menyia-nyiakan peluang emas di babak pertama."

Teka-teki posisi baru Marmoush

Murphy menyinggung sebuah poin taktis penting yang mungkin menjelaskan kebingungan Marmoush, dengan menunjukkan bahwa sang pelatih menempatkannya di posisi yang tidak biasa.

Ia melanjutkan: "Omar Marmoush seharusnya turun ke belakang, Paul Merson memainkan Marmoush sebagai pemain tengah paling depan dalam susunan Tottenham, sementara Conor Gallagher bermain di belakangnya di posisi playmaker nomor 10."

Perubahan taktis ini datang dengan mengorbankan penyerang Dominic Solanke yang tetap berada di bangku cadangan sebelum akhirnya dimainkan pada laga tersebut, yang menegaskan bahwa Marmoush masih berada dalam tahap mencari jati diri barunya di dalam sistem Spurs.