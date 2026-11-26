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Nama penyerang Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland, telah dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid dalam beberapa bursa transfer musim panas.

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Musim panas lalu pun tidak menjadi pengecualian. Enrique Riquelme, yang saat itu berstatus kandidat presiden Real Madrid, menegaskan akan melakukan segala upaya untuk merekrut penyerang asal Norwegia tersebut.

Seperti dimuat harian Sport, mantan bintang Manchester United, Gary Neville, saat tampil di podcast The Overlap menyatakan bahwa Haaland pada akhirnya akan mengenakan seragam Real Madrid.

Legenda Inggris itu menegaskan, "Saya sangat yakin Erling Haaland akan menjadi pemain Real Madrid dalam waktu paling lama 18 bulan, dan mungkin pada akhir musim."

Tak berhenti di situ, Gary Neville bahkan berani memprediksi wujud lini serang baru Los Blancos.

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Gary Neville menuturkan, "Saya rasa pemain Brasil Vinicius Junior akan meninggalkan Real Madrid, pemain Prancis Kylian Mbappe akan bergeser ke sayap kiri, sementara Erling Haaland akan menjadi penyerang murni Real Madrid."

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Perlu dicatat, Erling Haaland yang kini berusia 26 tahun telah memperpanjang kontraknya bersama Manchester City tahun lalu hingga musim panas 2034, meski situasi klub Inggris tersebut dalam kasus dugaan pelanggaran keuangan dapat mengubah keadaan sepenuhnya.

Manchester City sedang melewati periode buruk dari segi hasil di Liga Primer Inggris bersama pelatih asal Italia, Enzo Maresca, yang mengambil alih tugas setelah kepergian Pep Guardiola.

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Man City belum meraih kemenangan dalam empat pekan terakhir Liga Primer Inggris, setelah kalah dari Aston Villa, Brighton, dan Nottingham Forest, serta bermain imbang melawan Fulham.

Manchester City juga bermain imbang 2-2 melawan wakil Italia, Napoli, pada pekan kelima Liga Champions, sehingga kini menempati peringkat kedelapan dengan raihan 10 poin.