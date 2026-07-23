Matthias Sammer, mantan bintang sepak bola Jerman, mengkritik penampilan timnas negaranya di Piala Dunia 2026, seraya menegaskan bahwa ia tidak lagi melihat identitas yang jelas dari tim tersebut, sementara ia memuji karakter yang dimiliki timnas Argentina.

Jaringan "Sky Sport - Jerman" mengutip pernyataan Sammer: "Argentina adalah pemegang gelar Piala Dunia, namun kita membiarkan diri kita meremehkan tim ini".

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Ia menambahkan: "Argentina termasuk tim yang tidak pernah menyerah. Dan tentu saja kita tidak bisa menyetujui cara mereka bertingkah setelah peluit akhir (melawan Spanyol di final), tetapi itu bagian dari identitas mereka. Gaya bermain mereka lebih saya sukai daripada apa yang saya lihat saat ini dari timnas Jerman".

Legenda Borussia Dortmund itu melanjutkan: "Adapun timnas Jerman, saya tidak lagi bisa membedakan apa pun di dalamnya, baik dari sisi teknis maupun dari sisi mental. Ia memberi alasan untuk mendefinisikan ulang makna ketidakberdayaan".

Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 32 besar, setelah kalah lewat adu penalti dari Paraguay, menyusul berakhirnya waktu normal dan tambahan dengan skor imbang (1-1).