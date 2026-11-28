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Joe Cole mendesak bos Chelsea Xabi Alonso untuk mencadangkan Wesley Fofana setelah sang bek menghadapi malam yang tidak bersahabat di City Ground. Suporter tim tamu melampiaskan kekesalan mereka kepada Fofana saat Chelsea kalah dari Nottingham Forest pada Jumat. Legenda Chelsea itu pun yakin mencadangkan pemain asal Prancis tersebut adalah satu-satunya jalan keluar.

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Fofana alami malam buruk di markas Forest

Masa sulit Fofana di Stamford Bridge mencapai titik terendah baru pada Jumat ketika Chelsea menelan kekalahan yang merugikan di markas Forest . Mantan bek tengah Leicester City itu mengalami malam yang buruk setelah melakukan pelanggaran terhadap mantan rekan setimnya, Liam Delap, hingga timnya dihukum penalti pada babak kedua.

Morgan Gibbs-White sukses mengeksekusi penalti itu dan memperparah penderitaan Chelsea. Fofana, yang sebelumnya sudah mendapat kartu kuning, ditarik keluar hanya lima menit kemudian. Suporter tim tamu terus menunjukkan kekesalan mereka sepanjang pertandingan dengan berulang kali mencemooh pemain timnas Prancis itu lewat nyanyian terang-terangan yang menyatakan bahwa ia tidak diterima di klub.

Cole desak Alonso cadangkan sang bek

Legenda klub Cole menilai Alonso kini harus mengeluarkan Fofana dari susunan pemain inti demi kebaikan sang bek sendiri. Fofana sebelumnya juga kesulitan saat Chelsea kalah 4-1 dari Leeds United pada akhir pekan sebelumnya, dan Cole merasa ia perlu beristirahat.

"Wesley Fofana sedang mengalami masa yang sangat sulit dan ini benar-benar menguji ketangguhannya sebagai pemain profesional," kata Cole kepada Premier League Productions. "Ia ditarik keluar dan itu keputusan yang tepat. Ia bertindak gegabah pekan lalu dan tadi malam. Saya rasa ia hanya perlu dikeluarkan dari susunan pemain inti dan diberi waktu sejenak untuk kembali fokus. Ia tampak membutuhkan seseorang yang mengingatkannya agar fokus pada dasar-dasar bertahan supaya bisa kembali masuk ke tim Chelsea ini."

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Wawancara tanpa izin picu kemarahan suporter

Ketegangan antara Fofana dan suporter Chelsea sudah meningkat bahkan sebelum pertandingan di City Ground dimulai. Pekan lalu, sang bek memberikan wawancara tanpa izin kepada YouTuber asal Prancis, Zach Nani. Dalam wawancara itu, ia tampak bercanda soal kegagalannya mengeksekusi penalti saat Chelsea kalah dari Liverpool di Piala Carabao.

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Meski Alonso mengungkapkan bahwa Fofana telah meminta maaf atas kejadian tersebut, reaksi keras pada Jumat membuktikan bahwa persoalannya masih jauh dari selesai. Cole secara khusus mengkritik waktu munculnya gangguan di luar lapangan itu.

"Melihat banyaknya kesalahan yang ia buat saat ini… ia mendapat nasihat yang sangat buruk saat ini," tambah Cole. "Sekarang bukan waktunya melakukan itu. Ikuti siniar-siniar konyol itu saat Anda bermain bagus dan Chelsea menang. Ketika tidak, Anda hanya perlu fokus. Ia tampak seperti bek yang tidak fokus, yang tertidur. Dan itulah hal terakhir yang Anda inginkan orang katakan tentang Anda sebagai bek. Anda ingin tidak dibicarakan. Namun, setiap pekan justru sebaliknya."

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Periode krusial menanti Fofana

Alonso kini menghadapi keputusan penting dalam memilih pemain saat berusaha menstabilkan tim setelah kekalahan beruntun melawan Sunderland, Leeds dan Nottingham Forest. Menempatkan Fofana di bangku cadangan untuk melindunginya dari sorotan lebih lanjut bisa memberi pemain asal Prancis itu kesempatan penting untuk memulai kembali.