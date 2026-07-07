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Legenda catur meluapkan kemarahannya setelah kekalahan Mesir... Kasparov: FIFA adalah organisasi korup yang memalukan!

Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
World Cup
Argentina
Mesir
AS

"Al-Fara'na" tersingkir dari Piala Dunia dengan cara yang menyakitkan

Legenda catur asal Rusia, Garry Kasparov, meluapkan kemarahannya atas cara tim nasional Mesir tersingkir dari Piala Dunia 2026, di mana ia menuduh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) melakukan korupsi.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar, setelah kalah dari Argentina dengan skor 2-3, hari Selasa ini, di Stadion Atlanta, padahal sebelumnya mereka sempat memimpin dengan skor 2-0.

Kasparov menulis melalui akun pribadinya di platform “X”: “Gol luar biasa Mesir dianulir karena pelanggaran yang jauh.”

Ia menambahkan: “Kemudian situasi yang sama terulang beberapa menit kemudian, dan gol untuk Argentina tetap dihitung tanpa dibatalkan. Tidak ada teknologi video, tidak ada apa-apa?”

Dia menyimpulkan: “FIFA sekali lagi tampak seperti lelucon yang busuk, dan memihak para bintang.”

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Argentina
ARG
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TBD
TBD

Perlu dicatat bahwa Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, menyatakan keberatannya terhadap wasit pertandingan melawan Argentina, karena tidak diberikan tendangan penalti bagi tim Mesir, sebelum gol ketiga yang mematikan pertandingan itu tercipta.

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