Legenda Brasil: Ronaldo seharusnya melontarkan hinaan kepada Jesus sebelum meninggalkan pemusatan latihan!

Romario, legenda timnas Brasil sekaligus juara dunia 1994, melontarkan pernyataan panas terkait krisis yang berkecamuk antara Cristiano Ronaldo dan Jorge Jesus, seraya menegaskan pemahaman penuhnya terhadap keputusan kapten timnas Portugal itu untuk meninggalkan pemusatan latihan negaranya, namun ia menilai Ronaldo melakukan satu kesalahan sebelum kepergiannya.

Dalam penampilannya di "Charla Podcast" asal Brasil, mantan penyerang Brasil itu secara jelas berpihak kepada Ronaldo, setelah menilai bahwa sang pemain merasa tidak dihargai oleh staf teknis, yang mendorongnya untuk meninggalkan pemusatan latihan.

Romario mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Portugal "A Bola": "Saya rasa inilah kesalahan Ronaldo pada awalnya... Ronaldo, dalam situasi ini, merasa dirinya adalah orang yang tidak dihargai, dan bahwa ia tidak lagi memiliki arti penting, karena itulah ia pergi. Hanya itu persoalannya. Kalau saya di posisinya, saya akan melakukan hal yang sama."

Namun Romario tidak berhenti sampai di situ. Dengan kalimat yang blak-blakan dan lugas, ia justru mengungkap apa yang dianggapnya sebagai satu-satunya kesalahan yang dilakukan Ronaldo sebelum meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal.

Legenda Brasil itu menambahkan: "Tetapi sebelum pergi, saya akan meminta dia (Jorge Jesus) untuk pergi ke neraka, lebih dulu dari apa pun! Tetapi saya tetap akan pergi, itu saja. Bukankah itu kesalahannya? Itulah kesalahannya, bahwa ia tidak melontarkan hinaan kepada pria itu sebelum pergi!"

Pernyataan Romario tersebut menegaskan dukungannya secara terang-terangan kepada Ronaldo dalam krisisnya dengan Jesus, di tengah berlanjutnya kontroversi seputar sisi di balik perselisihan yang berakhir dengan kepergian kapten Portugal itu dari pemusatan latihan timnas sebelum laga melawan Denmark.

Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan setelah perselisihan dengan staf teknis memuncak, dalam krisis yang membayangi persiapan timnas Portugal menghadapi agenda-agenda mendatang, di tengah penantian terhadap arah hubungan antara kapten timnas dan Jesus.