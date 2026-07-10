Legenda Belanda membela Mbappé setelah laga melawan Maroko... dan mengarahkan kritiknya kepada Vinícius

Kylian Mbappé kembali menuai gelombang pujian setelah memimpin timnas Prancis meraih kemenangan atas Maroko, namun kali ini pujian tersebut disertai serangan tajam terhadap para pengkritiknya, setelah mantan bintang Belanda Rafael van der Vaart menyatakan bahwa siapa pun yang meragukan kemampuan penyerang Real Madrid itu kini harus meminta maaf kepadanya.

Van der Vaart, saat tampil di program NOS, mengatakan bahwa mereka yang meragukan Mbappé di Real Madrid seharusnya merasa malu, terutama setelah penampilan gemilang yang ditunjukkan bintang Prancis itu dalam kemenangan timnas negaranya atas Maroko dengan skor 2-0, meskipun ia sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti di awal pertandingan.

Mantan pemain timnas Belanda itu bertanya, “Bukankah orang-orang seharusnya merasa malu karena meragukan Kylian Mbappé di Real Madrid?”, sebelum melanjutkan pembelaannya yang kuat terhadap kapten timnas Prancis tersebut.

Van der Vaart menyinggung kontroversi seputar masa depan Mbappé, dengan menyoroti adanya petisi yang kabarnya telah ditandatangani oleh sekitar 97 juta orang, yang menuntut agar ia hengkang dari Real Madrid.

Dalam pernyataan yang memicu kontroversi—yang tampaknya ditujukan kepada pemain Brasil Vinícius Júnior—ia menambahkan: “Mereka lah yang seharusnya malu. Dan jika ada pemain yang harus dilepas, itu adalah dia.”

Ia menegaskan bahwa Mbappé tetap yang terbaik di dunia, sambil menjelaskan: “Mbappé adalah yang terbaik, sesederhana itu. Ketika Anda mencapai level ini, Anda tidak perlu berlatih mengeksekusi tendangan penalti. Dan jika Anda tidak percaya, lihat saja Lionel Messi,” merujuk pada tendangan penalti yang gagal dieksekusi oleh kapten Argentina itu saat melawan timnas Mesir.

Meskipun membela bintang Real Madrid itu dengan gigih, van der Vaart mengakui bahwa Mbappé tidak tampil dalam performa terbaiknya selama pertandingan tersebut, namun ia menekankan bahwa pemain-pemain hebat tetap membuat perbedaan bahkan pada hari-hari ketika mereka tidak tampil dalam performa terbaiknya.

Legenda Belanda itu mengatakan dalam pernyataan yang dilansir surat kabar “Mundo Deportivo”: “Dia bermain sangat biasa saja. Dia membuang beberapa peluang, tetapi tetap saja mencetak gol yang luar biasa. Itu sungguh menakjubkan.”

Ia menutup pernyataannya dengan memuji kemampuan fisik luar biasa sang bintang Prancis, seraya berkata: “Dia sangat cepat. Saya merasa bahwa meskipun dia terus bermain hingga usia 41 tahun, dia akan tetap mempertahankan kecepatan yang sama.”