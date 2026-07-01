Legenda Bayern: Era Neuer harus ditutup selamanya... dan Jerman akan bangkit kembali melalui perubahan radikal

Bagi mantan pemain tim nasional Jerman, Stefan Evenberg (57 tahun), tersingkirnya tim nasional Jerman dari turnamen ini tak lain adalah “bencana total” dan “kekalahan yang sangat pahit”.

Effenberg juga menyoroti pelajaran yang dapat dipetik dari kekalahan ini kepada para pejabat sepak bola Jerman, dan menyerukan perubahan mendasar dalam susunan tim nasional, termasuk posisi penjaga gawang.

Surat kabar Bild mengutip tulisan Evenberg dalam kolomnya di situs berita “T-Online”, di mana ia mengatakan perlunya melakukan perubahan di posisi penjaga gawang yang kembali kosong setelah pensiunnya Manuel Neuer (40 tahun), yang diumumkan langsung oleh sang kiper setelah kekalahan dari Paraguay melalui adu penalti di babak 32 besar Piala Dunia pada Senin malam.

Evenberg mengatakan: “Kini saatnya menutup bab Manuel Neuer di Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) secara permanen, namun kembalinya Oliver Baumann tampaknya tidak masuk akal dalam jangka panjang,” dengan demikian ia mengesampingkan Baumann, kiper Hoffenheim, sebagai penggantinya.

Baumann sempat menjadi kiper utama Jerman setelah Neuer pertama kali pensiun dari level internasional pada tahun 2024, sebelum akhirnya kehilangan posisinya tepat sebelum Piala Dunia.

Namun, alih-alih Baumann, Evenberg memiliki calon pengganti lain di benaknya untuk menjaga gawang timnas Jerman: rekan setim Neuer di Bayern München, Jonas Orbej (22 tahun).

Effenberg dengan tegas menyatakan: “Jonas Orbej harus menjadi kiper utama timnas Jerman pada pertandingan internasional berikutnya.”

Orberg telah tampil dalam 20 pertandingan di semua kompetisi bersama Bayern Munich musim lalu sebagai kiper cadangan, dan ia akan secara bertahap dipromosikan menjadi kiper utama Bayern Munich di bawah bimbingan Neuer pada musim depan.

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Perubahan drastis?

Namun, seruan Evenberg untuk memperbarui tim tidak hanya terbatas pada pemain lainnya, di mana ia mengatakan bahwa “delapan pemain dari skuad Piala Dunia berusia 30 tahun atau lebih, dan empat lainnya akan menginjak usia 30 tahun tahun ini. Mungkin sekarang saatnya untuk lebih fokus pada pemain muda” agar timnas Jerman kembali bersinar.

Selain Neuer dan Baumann, skuad saat ini juga mencakup pemain yang berusia di atas 30 tahun seperti Jonathan Tah (30 tahun), Antonio Rüdiger (33 tahun), Joshua Kimmich (31 tahun), Leon Goretzka (31 tahun), Pascal Groß (35 tahun), dan Leroy Sané (30 tahun).

Di antara para pemain muda yang diharapkan Evenberg dapat membuat perbedaan di masa depan adalah Linart Karl (18 tahun), yang diyakini akan menjadi pemain kunci di sayap kanan.

Menurut Evenberg, Karl diperkirakan akan membentuk identitas serangan bersama Saeed Al-Mulla (19 tahun), Florian Wirtz (23 tahun), dan Jamal Musiala (23 tahun).

Legenda Bayern Munich ini juga menilai bahwa Malik Thiaw (24 tahun), Nico Schlotterbeck (26 tahun), dan Nathaniel Brown (23 tahun) merupakan pilar penting di lini pertahanan.

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