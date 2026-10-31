Didi Hamann, mantan pemain Bayern Munich sekaligus analis sepak bola, memberikan nasihat kepada Wael Mohya, talenta Borussia Monchengladbach berdarah Maroko yang berusia 17 tahun, dengan memintanya agar tidak terburu-buru pindah ke Bayern Munich, meski sang juara Bundesliga tertarik untuk merekrutnya, dan ia lebih memilih agar pemain itu bertahan bersama timnya saat ini selama satu atau dua musim lagi.

Hamann mengatakan, dalam pernyataan kepada saluran "Sky", bahwa kepindahan ke Munich pada saat ini masih terlalu dini bagi pemain muda tersebut, seraya menambahkan: "Saya lebih suka ia bertahan di Gladbach satu atau dua tahun lagi, kalau sekarang akan terlalu dini."

Analis asal Jerman itu memperingatkan bahwa kepindahan Mohya ke Bayern Munich bisa membuatnya tidak mendapatkan waktu bermain yang cukup, di tengah persaingan ketat di dalam skuad klub Bavaria tersebut, yang bisa saja mendorong klub untuk meminjamkannya, dan menempatkan kariernya dalam fase yang tidak stabil.

Hamann menjelaskan: "Jika kamu pergi ke Munich terlalu dini dan tidak bermain, maka kamu akan dipinjamkan, dan saat itulah situasinya menjadi tidak menentu. Lebih baik bagi pemain untuk bertahan satu atau dua tahun lagi."

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Mantan pemain Bayern itu menilai bahwa melanjutkan perkembangannya bersama Gladbach merupakan pilihan paling tepat pada tahap saat ini, terutama karena ia mendapatkan kesempatan bermain secara reguler, di samping adanya lingkungan yang sesuai untuk membantunya mengembangkan potensinya, jauh dari tekanan persaingan besar di Munich.

Penyerang muda itu telah tampil dalam 7 pertandingan Bundesliga sepanjang musim ini, mencetak dua gol dan menyumbang satu assist, serta juga mengoyak gawang satu kali dalam ajang Piala Jerman, sehingga menjadikannya salah satu talenta muda paling menonjol di skuad Gladbach.

Hamann menyinggung peran penting yang dimainkan pelatih Alexander Blessin dalam mengembangkan sang pemain, seraya menegaskan keyakinannya pada kemampuan pelatih itu untuk membimbingnya dengan tepat, dan ia berkata: "Kini ia memiliki pelatih bagus yang sangat memperhatikannya, dan karena itulah mereka ingin memperpanjang kontraknya. Jika ia bijak seperti yang dikatakan pelatihnya, maka ia akan segera menandatangani kontraknya."

Mohya terikat kontrak dengan Borussia Monchengladbach hingga tahun 2028, sementara nilai pasarnya saat ini mencapai 17 juta euro, dan klub berupaya memperpanjang kontraknya lebih awal, sambil menghindari pemberian tekanan yang tidak perlu kepadanya selama negosiasi, yang berlangsung dengan berkonsultasi bersama kedua orang tuanya, di tengah kepercayaan timbal balik antara kedua belah pihak.