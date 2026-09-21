Legenda Barcelona: Real Madrid Paling Diuntungkan Wasit di Eropa Sepanjang Sejarah

Legenda Barcelona melancarkan serangan tajam kepada Real Madrid, menegaskan bahwa mereka adalah tim yang paling diuntungkan oleh wasit sepanjang sejarah.

Carles Rexach, mantan pelatih Barcelona dan salah satu legenda klub, menjadi sorotan berita karena hari ini, Senin, akan ditayangkan sebuah film dokumenter berjudul "Berlari untuk Para Pengecut", sebuah film tentang kehidupannya yang diproduksi oleh Mundo Deportivo dan bekerja sama dengan Movistar Plus.

Bertepatan dengan penayangan perdana ini, dilakukan wawancara dengan Rexach dalam program "Kafe Gagasan" di Radio 2Cat, dan dalam wawancara itu ia membahas, di antara berbagai hal lain, isu perwasitan setelah kontroversi yang menyelimuti laga derby Madrid kemarin yang menyaksikan polemik perwasitan besar.

Ia berkata: "Sepanjang sejarah, Real Madrid adalah tim yang paling diuntungkan, tidak hanya di Spanyol tetapi juga di Eropa."

Ia melanjutkan: "Selama karier saya sebagai pemain, kami selalu kalah. Saya mengira sistem VAR, yang pada awalnya sangat saya dukung, akan lebih efektif. Namun jika sebelumnya ada masalah dengan wasit dan para asistennya, kini kami memiliki masalah yang sama ditambah petugas teknologi video, dan kami nyaris tidak mengalami kemajuan; kami masih berada dalam situasi yang sama seperti sebelumnya."

Rexach mengungkapkan optimismenya mengenai awal musim Barcelona: "Ini bukan soal optimisme berlebihan, segala sesuatu berjalan dengan baik, bahkan sangat baik, tetapi jika dilihat secara objektif dan tanpa keberpihakan, Barcelona saat ini berada pada level yang sepenuhnya berbeda dari tim-tim Spanyol lainnya."

Ia menyambung: "Untuk saat ini, satu-satunya tim yang mampu bersaing kuat dengan Barcelona adalah Paris Saint-Germain; sisanya tidak memiliki peluang sama sekali. Mereka bermain dengan tempo yang berbeda, berlari dan mengeluarkan upaya yang besar. Semua pemain ini yakin dengan kemampuan mereka."

Rexach menambahkan: "Ketika kau mencapai tahap pengalaman, kau mungkin dihinggapi sedikit rasa takut gagal, tetapi ketika kau masih muda, segala sesuatu berjalan dengan baik."

Ia menutup: "Barcelona tampil luar biasa. Saat ini, mereka unggul 6 poin atas Real Madrid, dan ketika kami kembali dari jeda, kami akan menghadapi Real Madrid di kandang kami dalam waktu dekat, dan ini bisa membuat selisihnya menjadi sembilan poin, dan saat itulah keadaan akan mulai memburuk (bagi Los Blancos)."

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