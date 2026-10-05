Legenda Barcelona: Apa yang Ditampilkan Yamal "Luar Biasa", dan Saya Mengagumi Pedri

Andres Iniesta, legenda Barcelona dan timnas Spanyol, memuji penampilan yang disuguhkan rekan senegaranya, Lamine Yamal, di usia 19 tahun.

Iniesta mengatakan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Mundo Deportivo "Apa yang ditampilkan Yamal bukanlah hal yang wajar, karena jika itu wajar, tentu akan ada lebih banyak pemain yang mampu melakukan hal yang sama."

Ia menegaskan, "Ini adalah hal yang tidak biasa, dan yang indah serta penting dari itu adalah ambisi yang ia miliki, serta spontanitasnya. Jika kamu berhenti sejenak untuk memikirkan apa yang menanti dirinya di usia seperti ini, maka masa depannya tampak sangat luar biasa."

Ia melanjutkan, "Apakah merekrut Rodri memberi Barcelona lompatan untuk meraih mahkota Eropa? Ya, tentu saja. Kehadiran pemain seperti Rodri membuat level tim meningkat tanpa diragukan lagi."

Ia menyoroti, "Pemain dengan level seperti Rodri, dengan arti penting yang ia miliki di dalam tim, serta dengan pemahamannya terhadap permainan, pastinya memberi Barca satu lagi lompatan dalam hal level."

Ia menuturkan, "Siapa yang mirip dengan Iniesta sebagai pelatih di antara para pemain yang saat ini ada di sepak bola dunia? Jika kita berbicara tentang pemain lini tengah, maka aku sangat menyukai para pemain yang kami miliki di Barcelona."

Ia menjelaskan, "Aku sangat menyukai Pedri, bahkan aku mengaguminya, tetapi aku juga sangat menyukai Fermin Lopez, dan aku sangat menyukai Dani Olmo, serta Gavi juga."

Ia menutup, "Aku rasa, alih-alih mengatakan bahwa pemain ini atau itu yang paling mirip, bisa dikatakan bahwa para pemain ini memiliki yang terbaik yang bisa ada. Atau setidaknya dari sudut pandangku, ketika kamu bertanya kepadaku: bagaimana kamu suka seorang pesepak bola itu? Maka ketiga pemain ini, sebagai contoh, benar-benar mencerminkan tipe yang aku sukai."