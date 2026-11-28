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Legenda Arsenal Paul Merson mendesak Mikel Arteta mengambil keputusan berani dalam menentukan susunan pemain untuk laga penting Liga Primer melawan Manchester City pada Minggu ini. Pengamat sepak bola itu meyakini perubahan taktik di lini depan bisa menjadi kunci untuk menembus pertahanan City yang rentan di Stadion Emirates.

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Gol di kompetisi Eropa memperkuat peluang Gyokeres menjadi starter

Gyokeres belum banyak mendapat kesempatan di Liga Primer, hanya bermain selama 181 menit dan sekali menjadi starter dalam 11 pertandingan pertama Arsenal. Namun, penyerang asal Swedia itu memperkuat peluangnya pada tengah pekan dengan gol apik saat Arsenal bermain imbang 1-1 melawan Borussia Dortmund di Liga Champions.

Mikel Arteta biasanya lebih memilih Kai Havertz untuk pertandingan besar, dan penyerang asal Jerman itu sudah mencetak gol penting melawan Chelsea dan Liverpool musim ini. Meski begitu, Merson meyakini duel pada Minggu ini membutuhkan kekuatan fisik Gyokeres untuk mengganggu lini belakang Manchester City.

Merson jelaskan mengapa Gyokeres bisa menyulitkan bek City

Berbicara kepada Sky Sports, Merson mengakui penampilan Gyokeres belum konsisten dan menit bermainnya terbatas. Namun, ia menilai gaya bermainnya yang penuh tekanan akan menyulitkan dua bek tengah City yang sedang tampil kurang baik, Marc Guehi dan Ruben Dias.

“Dia belum banyak bermain dan penampilannya agak naik turun, tetapi saya mungkin akan menurunkannya melawan Man City,” kata Merson. “Dua bek tengah mereka tidak akan suka menghadapi tekanan dan duel fisik seperti itu. Jika Anda melihat Man City, itulah masalah mereka musim ini, ketika para bek mereka ditekan dan harus berduel.

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“Jika Anda menurunkan Havertz, yang sangat saya sukai, pertandingan akan menjadi adu permainan sepak bola, dan para pemain Man City akan senang karena permainan berlangsung di depan mereka. Gyokeres bermain dengan cara berbeda dan itu menimbulkan masalah besar bagi dua bek tengah, Guehi dan Dias, yang belum tampil bagus musim ini.”

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Perebutan gelar dipertaruhkan saat tim Maresca tersendat

Tim Enzo Maresca datang ke London utara tanpa kemenangan dalam empat pertandingan liga. Jika kalah, mereka akan tertinggal sembilan poin dari Arsenal yang memuncaki klasemen. Merson menunjuk keberanian Fulham pada pekan lalu dalam menempatkan banyak pemain di kotak penalti lawan sebagai contoh cara menghadapi pertahanan City yang rentan dan kurangnya pasokan bola kepada Erling Haaland.

“Jika Anda cukup berani, seperti Fulham yang menempatkan pemain di kotak penalti lawan, Anda bisa mengalahkan Man City,” tambahnya. “Inilah masalah mereka: mereka terlalu terbuka dan faktor yang membuat lawan takut itu sudah tidak ada lagi. Saya juga tidak merasa Erling Haaland mendapat pasokan bola yang layak ia terima.

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“Kita tentu berharap para pemain City tidak terpengaruh oleh dakwaan yang membayangi mereka , karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi, mereka harus terus bermain sampai tahu apa yang akan terjadi. Namun, jika Arsenal memenangi pertandingan ini, perebutan gelar liga selesai. Mereka akan unggul sembilan poin dan perebutan gelar liga ini bisa berakhir dengan sangat, sangat cepat.”

Duel penting menanti di Emirates pada Minggu

Arteta kini harus mengambil keputusan penting: mengandalkan pengalaman Havertz di pertandingan besar atau kekuatan fisik Gyokeres setelah golnya di kompetisi Eropa. Bagi Maresca, mengakhiri rentetan empat pertandingan City tanpa kemenangan sangat penting agar Arsenal tidak membangun keunggulan sembilan poin yang kukuh.