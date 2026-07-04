Legenda Arab Saudi: Inilah Solusi untuk Membangkitkan Kembali Tim Nasional Kita

Taysir Al-Jassim, mantan kapten Al-Ahli dan tim nasional Arab Saudi, menyerukan agar diterapkan program jangka panjang untuk mempersiapkan “Al-Suqur”, sambil menegaskan bahwa penunjukan Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034 mengharuskan agar sejak sekarang mulai dibangun generasi yang mampu bersaing melawan tim-tim terkuat di dunia.

Pernyataan Al-Jassim ini muncul setelah tim nasional Saudi tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026, di tengah meningkatnya seruan untuk merestrukturisasi program teknis tim nasional, serta menyusun visi baru yang menjamin penampilan yang berbeda dalam ajang-ajang mendatang, terutama Piala Dunia 2034.

Mantan bintang “Al-Akhdar” ini berpendapat bahwa tahun-tahun mendatang merupakan peluang emas bagi Federasi Sepak Bola Arab Saudi untuk mempersiapkan tim nasional yang kuat, dengan memanfaatkan waktu yang cukup untuk menemukan dan mengasah bakat-bakat muda, alih-alih mencari solusi sementara menjelang turnamen besar.

Dalam pernyataan di televisi, Al-Jassim mengatakan: “Federasi Sepak Bola Arab Saudi menghadapi tantangan baru, yaitu mempersiapkan tim nasional yang kuat untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia 2034, dan masih ada waktu yang cukup untuk mencapai tujuan ini jika kerja dilakukan dengan benar selama tahun-tahun mendatang.”

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Ia menegaskan bahwa sepak bola Saudi tidak kekurangan bakat, melainkan membutuhkan lingkungan yang mendukung bakat-bakat tersebut untuk berkembang dan mencapai level tertinggi, sambil menyoroti bahwa investasi yang sesungguhnya harus difokuskan pada pengembangan pemain lokal.

Ia menambahkan: “Saya yakin bahwa Arab Saudi kaya akan bakat, dan pemain Arab Saudi tidak kehilangan semangatnya karena gaji atau ketenaran seperti yang diyakini sebagian orang.”

Al-Jassim mengakhiri pembicaraannya dengan menegaskan bahwa bermain di luar negeri merupakan langkah terpenting dalam membangun tim nasional yang mampu bersaing di tingkat global, sambil mengatakan: “Pemain Saudi membutuhkan pengalaman bermain di level profesional dan berinteraksi dengan level Eropa, karena perbedaan dalam hal kecepatan, kekuatan fisik, dan ritme kompetisi sangat besar, dan hal inilah yang akan membantunya berkembang serta memberikan kontribusi bagi tim nasional.”