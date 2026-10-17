Legenda Al Hilal: Salem Al Dawsari akan kehilangan penghargaan itu karena alasan ini

Salem Al-Dawsari, kapten Al Hilal, mendapat penilaian tak terduga dari salah satu nama besar dalam sejarah klub tersebut terkait peluangnya meraih penghargaan Pemain Terbaik Asia 2026, setelah Saud Kariri, mantan bintang Al Hilal, menjagokan pesaingnya Firas Al-Buraikan, striker Al Ahli, untuk meraih penghargaan itu, berdasarkan angka dan kriteria yang berkaitan dengan musim lalu dan musim ini.

Persaingan untuk penghargaan level kontinental ini memanas antara duo Saudi Salem Al-Dawsari dan Firas Al-Buraikan, bersama pemain Iran Alireza Beiranvand, kiper Tractor, setelah Konfederasi Sepak Bola Asia mengumumkan daftar final nominasi, dalam perlombaan yang memiliki arti khusus bagi sepak bola Saudi, dengan hadirnya dua bintang Roshn League di antara para pesaing untuk gelar individu paling bergengsi di benua ini.

Dalam penampilannya di jaringan saluran "Thmanyah" Saudi, Saud Kariri mengakui bahwa penobatan Salem Al-Dawsari dengan penghargaan tersebut akan menjadi akhir yang sempurna bagi kariernya, namun ia menegaskan perlunya menilai persaingan ini berdasarkan angka dan kriteria yang terkait dengan musim ini dan musim lalu, alih-alih hanya berpatokan pada nama pemain atau pencapaiannya di masa lalu.

Kariri berkata: "Saya rasa Salem Al-Dawsari meraih penghargaan ini akan menjadi penutup yang indah bagi kariernya, tetapi berdasarkan angka dan kriteria musim lalu serta musim ini, saya melihat Firas Al-Buraikan layak mendapatkan penghargaan tersebut."

Pernyataan Kariri mengandung makna penting, sebab ia tidak merendahkan posisi Al-Dawsari atau apa yang telah ia tampilkan sepanjang kariernya, tetapi ia menilai bahwa apa yang diraih Al-Buraikan selama periode yang menjadi bahan penilaian memberinya keunggulan ketika dibandingkan dengan para nominasi lainnya.

Dengan demikian, nama striker Al Ahli itu masuk dengan kuat dalam perdebatan mengenai siapa pemain yang paling layak dinobatkan, bahkan dari dalam Al Hilal sendiri.

Salem Al-Dawsari memasuki persaingan ini setelah dua kali dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Asia, pada 2022 dan 2025, dan ia berambisi menjadi pemain pertama yang meraihnya tiga kali, dengan memanfaatkan pengalaman panjangnya serta pengaruhnya bersama Al Hilal dan timnas Arab Saudi.

Di sisi lain, Firas Al-Buraikan menjalani persaingan ini untuk pertama kalinya, setelah mencetak gol kemenangan Al Ahli di final Liga Champions Asia Elite musim 2025-2026, dan turut berkontribusi membawa timnya meraih gelar untuk kedua kali secara berturut-turut. Ia juga tampil bersama timnas Arab Saudi di Piala Dunia 2026, menjuarai Piala Teluk Arab, dan mengakhiri turnamen tersebut sebagai pencetak gol terbanyak dengan koleksi tiga gol.



