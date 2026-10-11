Legenda Al Hilal kepada Mohammed Noor: Kamu kacau, dan Noor pun membalas!

Pernyataan Omar Al-Ghamdi, mantan bintang Al Hilal, menyulut perdebatan luas setelah ia melontarkan kritik langsung kepada Mohammed Noor, legenda Al Ittihad, menyusul kemunculannya dalam sebuah video saat berselebrasi bersama Fahad Al-Mufarrij, manajer timnas Arab Saudi, usai Arab Saudi menjuarai Piala Teluk Arab terakhir. Momen spontan itu berubah menjadi bahan diskusi dalam studio analisis jaringan saluran "Al-Riyadiya" Arab Saudi.

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Video tersebut ditayangkan dalam studio analisis, memperlihatkan Mohammed Noor berselebrasi bersama Al-Mufarrij, sebelum Al-Ghamdi mengomentari tindakannya dengan ungkapan yang memicu kemarahan legenda Al Ittihad itu. Noor pun tak ragu membalas dengan keras, menyatakan penolakan total atas julukan "kacau" yang disematkan kepadanya, serta menegaskan bahwa mantan rekannya itu mengenalnya dengan baik dan mengetahui karakter kepribadiannya.

Omar Al-Ghamdi, mantan pemain Al Hilal, mengatakan: "Mohammed Noor selalu kacau, baik di dalam maupun di luar lapangan, dan dia tidak akan pernah berubah." Ucapan itulah yang membuka pintu perang kata-kata antara kedua bintang tersebut, setelah Noor menilai pernyataan itu tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi saat selebrasi gelar Piala Teluk.

Mohammed Noor membalas dengan marah: Omar tidak bisa tidur sebelum menghadapi saya!

Mohammed Noor tidak membiarkan pernyataan Al-Ghamdi berlalu begitu saja. Ia membalasnya dengan nada marah, menegaskan bahwa ia tidak menerima julukan tersebut, terutama karena Al-Ghamdi mengenalnya dari dekat, mengingat berbagai pertemuan yang mempertemukan keduanya sepanjang karier mereka di sepak bola Arab Saudi.

Noor mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Nadina": "Saya tidak menerima pernyataan-pernyataan ini, karena Omar mengenal saya dengan baik. Saya bukan orang yang kacau, justru dia yang tidak bisa tidur sebelum menghadapi saya."

Legenda Al Ittihad itu menutup: "Saya tidak tahu apa alasan dari ucapannya, tetapi saya sedang bahagia dan berselebrasi bersama Al-Mufarrij secara spontan, tidak ada hal lain. Saya menyaksikan pembicaraannya tentang timnas dan saya merasa terkejut, karena dia tidak bahagia seperti kami."