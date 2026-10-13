Legenda Afrika dan dua tokoh Arab: 4 kandidat potensial penerus Motsepe di kursi presiden CAF

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Pertanyaan seputar sumber pendapatan CAF

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Sebuah laporan media mengungkap, pada Selasa hari ini, nama-nama kandidat yang berpeluang maju dalam pemilihan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), khususnya untuk posisi presiden.

Perubahan format turnamen Piala Afrika telah melemahkan pengaruh Patrice Motsepe sebagai presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika.

Menurut surat kabar "The Guardian", banyak pemimpin sepak bola Afrika kehilangan kepercayaan kepada pejabat asal Afrika Selatan itu setelah pengumuman mengejutkan tentang kembalinya format turnamen yang digelar setiap dua tahun, hanya sepuluh bulan setelah keputusan untuk beralih ke format setiap empat tahun.

Perubahan ini diperkirakan akan dikukuhkan pada November mendatang di Abidjan.

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Motsepe juga mengumumkan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri untuk periode ketiga pada 2029, dan berjanji memberikan dukungan 54 federasi sepak bola Afrika secara mufakat untuk memilih kembali Gianni Infantino sebagai presiden FIFA, dalam pemilihan yang akan digelar Maret mendatang di Maroko.

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Dalam konteks ini, sejumlah kandidat bersiap untuk menggantikannya, termasuk Samuel Eto'o, presiden Federasi Sepak Bola Kamerun dan anggota Komite Eksekutif Konfederasi Sepak Bola Afrika.

Daftar kandidat yang berpeluang menggantikan Motsepe juga mencakup Ahmed Yahya, presiden Federasi Mauritania, Yassine Idriss Diallo, presiden Federasi Pantai Gading, dan Souleiman Waberi (Djibouti).

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Sementara itu, masih muncul berbagai pertanyaan seputar sumber daya keuangan Konfederasi Sepak Bola Afrika dan penyelenggaraan Piala Afrika 2027 di Kenya, Tanzania, dan Uganda, yang pelaksanaannya pada Juni dan Juli masih belum dipastikan.

Kemungkinan penundaannya hingga akhir tahun dapat mengganggu kalender kompetisi-kompetisi Eropa.