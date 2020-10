Cedera Bahu, Gelandang Leeds United & Timnas Inggris Kalvin Phillips Absen Enam Pekan

Gelandang dan timnas Inggris, Kalvin Phillips (24 tahun), mengalami cedera bahu dan dinyatakan bakal absen selama enam pekan.

Kepastian tersebut dirilis pihak Leeds melalui situs resmi klub pada Selasa (20/10) malam WIB.

Phillips mengalami cedera bahu saat Leeds dikalahkan Wolverhampton dengan skor 1-0 pada pekan kelima Liga Primer Inggris di Elland Road, Senin malam waktu setempat.

Sang gelandang bertahan memang tampil penuh pada laga tersebut, namun ia terlihat tidak nyaman dengan tangan kirinya selepas peluit akhir dibunyikan wasit David Coote.

