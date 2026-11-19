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Leeds United bersiap membuka pembicaraan kontrak baru dengan gelandang Ao Tanaka, sementara empat rival di Liga Primer memantau perkembangannya. Chelsea, Liverpool, Manchester United dan Tottenham Hotspur sama-sama mengamati pemain timnas Jepang berusia 28 tahun itu setelah penampilan impresifnya di Elland Road.

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Daniel Farke dukung upaya perpanjangan kontrak

Menurut TEAMtalk, petinggi Leeds ingin mengamankan masa depan jangka panjang Tanaka, yang kontraknya tersisa sedikit lebih dari 18 bulan, sementara ketertarikan klub-klub rival berpotensi mempersulit rencana mereka. Direkrut dari Fortuna Dusseldorf seharga £2,9 juta (€3,5 juta) pada musim panas 2024, ia tampil gemilang dalam perjuangan Leeds meraih promosi sebelum beradaptasi dengan sepakbola kasta tertinggi. Manajer Daniel Farke mendorong tawaran kontrak itu setelah Tanaka menjadi starter dalam delapan dari 10 pertandingan liga Leeds musim ini.

Data analitik menarik perhatian petinggi perekrutan klub-klub Inggris

Tanaka sempat mengalami kesulitan beradaptasi di kasta tertinggi musim lalu. Gelandang yang kerap mengkritik diri sendiri itu mengakui konsentrasinya terkadang menurun. Sejak itu, ia menjadi sosok yang sulit dicadangkan dan sangat dihargai staf maupun suporter. Ia kembali menunjukkan kualitasnya saat jeda internasional lewat penampilan gemilang dalam kemenangan Jepang 3-2 atas Brasil , ketika ia tampil menonjol saat menghadapi Bruno Guimaraes dari Arsenal dan Andrey Santos dari Manchester United.

Laporan itu menyebut sistem analitik klub-klub telah menandai gelandang bertahan tersebut sebagai salah satu pilihan paling menonjol di sepakbola Inggris berkat ketenangannya saat ditekan dan kemampuannya mengatur penguasaan bola dari posisi dalam. Manchester United dan Tottenham sama-sama memasukkannya ke daftar calon rekrutan pada musim panas lalu sebelum memilih target lain, tetapi keduanya tetap menyadari kualitasnya. Chelsea dan Liverpool juga telah memantaunya musim ini sembari mengevaluasi rencana perekrutan gelandang mereka.

Klub-klub Eropa turut berminat

Ketertarikan terhadap gelandang yang piawai secara teknik itu juga datang dari luar Inggris. Media tersebut mengungkapkan bahwa klub Ligue 1 Monaco terkesan dengan performanya. Klub Prancis itu sudah menilai opsi jangka panjang untuk lini tengah menjelang 2027, ketika mereka mungkin perlu mencari pengganti Lamine Camara.

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Sejumlah klub Bundesliga juga mencatat perkembangan pesatnya sejak meninggalkan Jerman. Media tersebut menambahkan bahwa RB Leipzig sempat mempertimbangkan Tanaka pada musim panas lalu sebelum memilih mengejar Neil El Aynaoui dari Roma. Kaitan itu semakin menarik karena adanya hubungan kepemilikan antara Leeds dan Leipzig.

Tanaka yang betah memperkuat harapan Leeds

Dengan sejumlah peminat menunggu menjelang bursa transfer mendatang, Leeds mungkin perlu mempercepat pembicaraan dengan Tanaka dan para perwakilannya untuk mencapai kesepakatan. Pemain kesayangan suporter itu betah di wilayah tersebut, senang bermain untuk klub, dan menghargai perhatian Leeds kepada orang tuanya saat mereka berkunjung. Memberi penghargaan kepada pemain yang tampil konsisten seperti Tanaka tetap menjadi prioritas utama jajaran direksi.