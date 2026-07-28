Leeds United dan adidas telah memperkenalkan jersey kandang baru klub untuk musim 2026-27, sebuah interpretasi modern dari salah satu tampilan paling ikonik dalam sepakbola. Dibangun di atas identitas putih, kuning, dan biru yang begitu lekat dengan klub. Jersey kandang terbaru ini merayakan ulang tahun ke-400 kota tersebut sejak penandatanganan Leeds Town Charter.

Sambil menghormati warisan klub dan mengusung arah desain yang segar, kostum ini memadukan biru dan kuning khas klub dalam garis-garis horizontal yang halus dan elegan. Mengambil inspirasi dari arsip, desain ini membangkitkan kenangan akan kostum klasik Leeds United sekaligus menghadirkan estetika kontemporer untuk generasi baru suporter. Jersey putih ini tentu akan dipadukan dengan celana pendek dan kaus kaki putih untuk melengkapi tampilan yang bersih.

adidas

Klub ini telah menjadi bagian dari jalinan kehidupan kota selama beberapa generasi, dengan budaya sepakbolanya membentuk komunitas, menciptakan kenangan, dan menyatukan suporter di setiap sudut Leeds. Jersey kandang 2026-27 ini mencerminkan keterikatan yang bertahan lama itu, menghadirkan jersey yang dirancang sama cocoknya untuk tribune maupun lapangan.

Dibuat dengan inovasi performa terbaru dari adidas, jersey ini dilengkapi teknologi Climacool bersama bahan cepat kering yang menyerap dan menyebarkan keringat untuk performa yang sejuk, kering, dan bebas gangguan di dalam maupun di luar lapangan.

adidas

Beli: jersey kandang Leeds United 2026-27

Jersey kandang Leeds United 2026-27 tersedia mulai hari ini di adidas dan toko resmi klub Leeds United.







