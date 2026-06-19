Leeds United ingin membuat kejutan dan mempertimbangkan pemain yang telah tampil dalam 82 pertandingan di Liga Champions

Leeds United ingin membuat kejutan dengan mendatangkan Julian Brandt, demikian dilaporkan Graham Smyth, jurnalis Yorkshire Evening Post, pada hari Jumat.

Gelandang asal Jerman tersebut saat ini berstatus bebas transfer dan memiliki banyak pilihan klub. Smyth menulis bahwa beberapa klub Liga Champions telah mengajukan tawaran kepadanya.

Namun, Leeds yakin masih memiliki peluang. Klub Liga Premier ini akan segera mengajukan tawaran kepada gelandang berusia 30 tahun tersebut.





Brandt telah bermain untuk Borussia Dortmund sejak 2019, yang saat itu membelinya seharga 25 juta euro dari Bayer Leverkusen.

Di Dortmund, ia tampil dalam 307 pertandingan. Dalam periode tersebut, ia mencetak 57 gol dan memberikan 70 assist untuk gol-gol klubnya.

Brandt telah tampil 82 kali di Liga Champions, baik bersama Leverkusen maupun Dortmund. Ia mencetak sembilan gol di kompetisi bergengsi tersebut.

Ia juga telah tampil 48 kali untuk tim nasional Jerman. Pertandingan terakhirnya berlangsung pada November 2024. Saat itu, ia bermain selama 60 menit dalam laga Nations League melawan Hongaria.











