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Leeds United, Brentford, dan Crystal Palace dilaporkan bersaing dengan klub-klub Eropa untuk mendapatkan Bismark Owusu, winger Leicester City berusia 18 tahun yang belum terikat kontrak profesional, menjelang bursa transfer Januari. Setelah tampil mengesankan di level akademi tanpa menandatangani kontrak profesional, penyerang yang bermain di sisi kanan itu menarik minat serius dari klub-klub Liga Primer dan Eropa daratan.

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Tiga klub Inggris pantau talenta muda

Pemain muda Leicester, Owusu, menjadi incaran Leeds, Brentford, dan Palace pada bursa transfer musim dingin di tengah persaingan dari klub-klub luar negeri, menurut laporan TEAMtalk . Remaja itu mencatatkan 12 gol dan tujuh assist di Premier League U-18 musim lalu dan tetap rutin tampil untuk tim U-18 Leicester musim ini. Ia belum menjalani debut bersama tim senior, tetapi juga telah mendapat menit bermain di level U-21 dalam Premier League 2 dan Premier League Cup.

Klub-klub luar negeri perhatikan paspor Italia

Persaingan mendapatkan tanda tangan Owusu tidak terbatas pada kasta tertinggi Inggris. Menurut laporan tersebut, klub-klub Italia dan Belanda juga memantau dengan cermat perkembangan stabilnya di akademi Leicester. Selain memenuhi syarat untuk membela Inggris dan Ghana di level internasional, remaja itu memiliki paspor Italia, faktor penting yang dipandang sebagai keuntungan besar bagi klub-klub Eropa yang ingin menuntaskan transfer tanpa kerumitan.

Owusu, yang baru menginjak usia 18 tahun, belum terikat kontrak profesional dengan Leicester. Situasi itu meningkatkan spekulasi mengenai masa depannya dalam waktu dekat dan menghadirkan tantangan serius bagi Leicester, meski klub tersebut sangat ingin memberi salah satu talenta terbaik akademinya kontrak profesional penuh.

Leicester terancam kehilangan talenta muda lagi

Leicester, yang saat ini menempati posisi ketujuh di League One, memiliki rekam jejak kuat dalam mengembangkan talenta muda yang menjanjikan. Namun, mempertahankan mereka ketika klub-klub kasta teratas menunjukkan minat terbukti sulit. Contoh paling jelas terjadi musim panas lalu ketika sesama pemain jebolan akademi Jeremy Monga meninggalkan klub untuk bergabung dengan Manchester City melalui kesepakatan senilai £12,5 juta .

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Media tersebut menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada konfirmasi mengenai tawaran resmi maupun negosiasi lanjutan untuk Owusu, meski minat dari para pemandu bakat terus meningkat di Inggris dan Eropa daratan. Kepindahan pada pertengahan musim akan menjadi lompatan besar bagi pemain yang masih berkiprah di level usia muda. Sebagian besar klub peminat memandangnya sebagai prospek jangka panjang, bukan pilihan langsung untuk tim utama.

Pekan-pekan krusial menanti pemain muda incaran banyak klub

Beberapa pekan ke depan akan menentukan apakah meningkatnya minat dari pemandu bakat Leeds, Brentford, Palace, dan klub-klub Eropa berujung pada pendekatan konkret pada Januari. Leicester bekerja keras di balik layar untuk mengamankan masa depan winger menjanjikan itu dan menghindari kehilangan talenta berharga lainnya ke klub kasta teratas. Namun, dengan klub-klub Inggris dan Eropa daratan terus mengincarnya, Leicester menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan Owusu.