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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Ledakan talenta muda! Ancelotti pilih 15 bintang berusia di bawah 23 tahun dalam perombakan besar-besaran skuad Brasil

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Pelatih kepala Brasil Carlo Ancelotti memanggil 26 pemain untuk laga persahabatan internasional pada November di Singapura melawan Jepang dan tuan rumah. Pelatih asal Italia itu memaparkan rencananya untuk mempercepat kemunculan generasi baru sambil mempertahankan kerangka tim yang kuat.

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Ancelotti umumkan skuad terakhir Brasil pada 2026

Carlo Ancelotti secara resmi mengumumkan skuad Brasil berisi 26 pemain di kantor pusat CBF di Rio de Janeiro untuk pertandingan internasional terakhir pada 2026. Brasil akan bertolak ke Asia Tenggara untuk menghadapi Jepang pada 14 November, sebelum melawan tuan rumah Singapura pada 17 November di Stadion Nasional Singapura.

Daftar tersebut mencakup 15 pemain berusia di bawah 23 tahun dan sembilan pemain yang memenuhi syarat untuk dipilih ke tim Olimpiade.

Pertandingan tersebut akan menjadi pertemuan pertama Brasil dengan Jepang sejak keduanya berhadapan di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat.

Ancelotti jabarkan strategi regenerasi tim

Dalam konferensi pers pengumuman skuad, Ancelotti menjelaskan niatnya membangun dinamika baru di tim nasional. "Ini adalah periode ketika, alih-alih berfokus pada kualitas lawan, kami perlu berfokus pada apa yang harus kami lakukan, pada proyek regenerasi tim, dan pada upaya mencari generasi baru," ujar Ancelotti.

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"Skuad ini sangat seimbang dan sangat muda... Tim ini sangat berfokus pada masa depan."

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"Kami harus melakukan regenerasi dengan bermain baik dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai satu-satunya tujuan, yaitu memenangi pertandingan, sembari terus mendukung perkembangan para pemain muda ini," tambahnya.

Daftar lengkap skuad Brasil untuk laga persahabatan di Singapura

Pilihan 26 pemain Ancelotti memadukan bintang-bintang papan atas dunia dan para pemain muda menjanjikan di setiap posisi:

  • Penjaga gawang: Bento (Al Nassr), Lucas Perri (Turin), Pedro Morisco (Coritiba).
  • Bek: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter Milan), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruise), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Rome).
  • Gelandang: Andre Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), Joao Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).
  • Penyerang: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estevao (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr (Real Madrid).
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Brasil susun rencana menuju Copa America 2028

Untuk pertandingan persahabatan mendatang, Ancelotti akan memanggil skuadnya untuk kedelapan kalinya sejak menjadi pelatih Brasil, seiring persiapannya menghadapi agenda berikutnya.

Staf pelatih akan memantau perkembangan masing-masing pemain menjelang pertandingan kompetitif di kualifikasi Piala Dunia.

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Skuad asuhan Ancelotti akan berkumpul di Singapura pada awal bulan depan.

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.