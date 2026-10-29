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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Ledakan pemain muda! Ancelotti memilih 15 bintang berusia di bawah 23 tahun dalam perombakan besar skuad Brasil

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Pelatih kepala Brasil Carlo Ancelotti memanggil 26 pemain untuk laga persahabatan internasional pada November di Singapura melawan Jepang dan tuan rumah. Pelatih asal Italia itu memaparkan rencananya untuk mempercepat kemunculan generasi baru sambil mempertahankan kerangka tim yang kuat.

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Ancelotti umumkan skuad terakhir Brasil pada 2026

Carlo Ancelotti resmi mengumumkan skuad Brasil berisi 26 pemain di markas CBF di Rio de Janeiro untuk laga-laga internasional terakhir pada 2026. Brasil akan bertandang ke Asia Tenggara untuk menghadapi Jepang pada 14 November, sebelum melawan tuan rumah Singapura pada 17 November di Stadion Nasional Singapura.

Daftar tersebut mencakup 15 pemain berusia di bawah 23 tahun dan sembilan pemain yang memenuhi syarat untuk dipilih ke skuad Olimpiade.

Rangkaian laga ini menjadi pertemuan pertama Brasil dengan Jepang sejak keduanya berhadapan di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat.

Ancelotti jelaskan strategi regenerasi tim

Berbicara dalam konferensi pers pengumuman skuad, Ancelotti menjelaskan niatnya untuk membangun dinamika baru di tim nasional. "Ini adalah periode ketika, alih-alih berfokus pada kualitas lawan, kami perlu berfokus pada apa yang harus kami lakukan, pada proyek regenerasi tim, pada upaya mencari generasi baru," kata Ancelotti.

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"Ini skuad yang sangat seimbang, sangat muda... Ini tim yang sangat berorientasi pada masa depan."

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"Kami harus melakukan regenerasi dengan bermain bagus, berusaha sebaik mungkin untuk mencapai satu-satunya tujuan, yakni memenangkan pertandingan, sekaligus terus mendukung perkembangan para pemain muda ini," tambahnya.

Daftar lengkap skuad Brasil untuk laga persahabatan di Singapura

Skuad pilihan Ancelotti yang berisi 26 pemain memadukan bintang-bintang papan atas dunia dan pemain muda menjanjikan di setiap posisi:

  • Penjaga gawang: Bento (Al Nassr), Lucas Perri (Torino), Pedro Morisco (Coritiba).
  • Bek: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter Milan), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruise), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).
  • Gelandang: Andre Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), Joao Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).
  • Penyerang: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estevao (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr (Real Madrid).
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Brasil susun langkah menuju Copa America 2028

Untuk laga persahabatan mendatang, Ancelotti melakukan pemanggilan skuad kedelapannya sebagai pelatih Brasil sembari mempersiapkan tim untuk agenda-agenda berikutnya.

Staf pelatih akan memantau perkembangan setiap pemain menjelang laga-laga kompetitif kualifikasi Piala Dunia.

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Tim asuhan Ancelotti akan berkumpul di Singapura pada awal bulan depan.

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.