Situs "Defensa Central" asal Spanyol, yang dikenal sebagai pendukung setia Real Madrid, menegaskan bahwa perbedaan besar antara performa tim "Los Blancos" di Liga Champions dan penampilannya di La Liga tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh faktor teknis atau fisik, melainkan terkait langsung dengan apa yang mereka sebut sebagai "ketidakseimbangan wasit yang jelas" dalam kompetisi domestik.

Situs tersebut, dalam laporan panjangnya, bahwa Real Madrid, yang mendominasi Eropa dan memenangkan 3 gelar berturut-turut di Liga Champions, berada dalam situasi aneh di level domestik; di mana mereka menghadapi serangkaian keputusan wasit yang hanya bisa digambarkan sebagai tidak seimbang, sementara Barcelona telah menikmati "perlakuan istimewa" selama bertahun-tahun.

Barcelona adalah pihak yang paling diuntungkan dari keputusan kartu merah

"Defensa Central" mencatat bahwa angka-angka tidak berbohong, menjelaskan bahwa Barcelona memiliki rekor terbaik dalam kasus kartu merah selama abad ke-21, dengan selisih antara kartu merah yang menguntungkannya dan yang merugikannya mencapai (+69), angka yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah La Liga.

Sebaliknya, Real Madrid berada di peringkat yang sangat rendah dalam klasemen ini, dengan selisih yang hanya mencapai (+1), yang dianggap situs tersebut sebagai "bukti nyata ketidakadilan perlakuan wasit terhadap kedua klub".

Wasit Spanyol tidak seperti wasit Eropa

Situs tersebut menjelaskan bahwa perbedaan antara kedua kompetisi tersebut jelas, dengan mencatat bahwa Real Madrid di Liga Champions mendapat wasit yang "netral dan profesional", sementara di La Liga "kesalahan yang sama berulang dan menguntungkan satu pihak".

"Defensa Central" mengutip pertandingan terakhir Barcelona melawan Atletico Madrid, di mana teknologi video (VAR) digunakan untuk membatalkan kartu merah langsung terhadap pemain Gerard Martin meskipun ia melakukan tekel berbahaya terhadap pergelangan kaki salah satu lawan.

Kasus Negreira

Situs tersebut juga membahas apa yang disebutnya sebagai "file hitam" dalam sejarah sepak bola Spanyol, merujuk pada kasus Negreira, di mana Barcelona terlibat dalam pembayaran uang kepada mantan wakil ketua komite wasit.

Laporan tersebut menyebutkan: "Di Real Madrid, mereka tidak percaya bahwa pembayaran kepada Negreira belum menimbulkan konsekuensi apa pun. Mereka mencoba meyakinkan kita bahwa jutaan euro itu tidak memengaruhi hasil pertandingan, tetapi kenyataan justru membantah mereka: klub yang membayar Negreira adalah klub dengan rekor wasit terbaik dalam hal kartu merah!".

Laporan itu menambahkan, "Apakah ini hanya kebetulan yang memalukan? Atau apakah ini sistem yang dirancang untuk menghalangi Madrid dan membuka jalan bagi yang lain? Tampaknya pembayaran gaji kepada pejabat wasit telah membuahkan hasil, dan kami masih menunggu keadilan yang tampaknya tersesat di lorong-lorong Federasi Sepak Bola Spanyol."