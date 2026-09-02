Lecce mengonfirmasi: "Ada kontak dengan AC Milan untuk Tiago Gabriel, inilah alasan transfer itu tidak terwujud"

Stefano Trinchera, kepala area teknis Lecce, berbicara dalam konferensi pers untuk memberikan gambaran di akhir bursa transfer: "Konferensi ini menutup bursa transfer yang intens dan rumit. Bursa transfer yang berlangsung dua bulan mempersulit semua pihak. Saya senang karena pemain-pemain yang datang sesuai dengan kebutuhan kami dan model permainan kami. Mereka adalah target yang sangat kami inginkan. Saya berterima kasih kepada klub, presiden Sticchi Damiani yang memberikan dukungan besar. Dia memudahkan perjalanan saya dalam semua situasi yang rumit. Saya senang dengan semua yang telah kami lakukan dalam beberapa bulan ini, hari ini kami langsung fokus sepenuhnya pada pengelolaan sehari-hari. Kami juga bisa bernapas lega dari gangguan-gangguan yang dibawa bursa transfer kepada para pemain kami. Kami melakukan hal-hal yang masuk akal. Kami melakukan pekerjaan penting dalam urusan pemain keluar dan hal tersulit adalah mempertahankan para pemain kunci. Itu tidak mudah. Para pemain kami menerima pendekatan setiap hari, saya tetap bertahan dengan berpikir bahwa tim ini bisa diberi tiga atau empat perubahan untuk menaikkan level. Dan memang begitu yang terjadi. Terlepas dari ketidaknyamanan situasi Banda dan penjualan Ramadani, sembilan per sebelas tim ini masih sama seperti tahun lalu. Kami telah menaikkan level, lalu sekarang kata-kata diserahkan kepada lapangan".





TENTANG TIAGO GABRIEL - "Kami sangat menginginkannya, dia menjadi pembicaraan semua orang. Tidak ada kondisi untuk menuntaskan operasi yang menguntungkan bagi klub, kami adalah klub yang solid yang mampu memiliki kemewahan untuk tidak menjual pemain penting. Saya sudah berbicara dengannya dan kemarin dengan Jorge Mendes. Ada ketersediaan penuh dari kedua pihak. Kami telah sepakat bahwa kami akan membahas kontrak pada akhir bursa transfer jika dia tetap bertahan. Saya menyukai unggahan yang dibuat sang pemain di Instagram. Dia anak yang serius, matang, dan cerdas, dia punya peluang pergi ke klub besar yang akan mengubah hidupnya, tetapi ini bukan momen yang tepat. Sekarang kami memulai lagi dengan perhatian maksimal, di liga di mana bahkan tim-tim promosi pun menjalani bursa transfer yang luar biasa. Kami perlu berjuang dengan semangat yang tepat dan Tiago akan menjadi protagonis".