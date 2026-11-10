Sebuah laporan media mengungkap, pada hari Selasa ini, situasi Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, di kamp latihan timnas Prancis, setelah berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini.

Kamp latihan timnas Prancis dimulai, menjelang laga menghadapi Italia (12 November) kemudian menjamu Turki (15 November), di tengah penantian besar terhadap situasi Kylian Mbappe, baik dari segi penampilannya di lapangan maupun perannya dalam tim yang ban kaptennya ia kenakan.

Dengan absennya Ousmane Dembele, pelatih baru timnas Prancis, Zinedine Zidane, diperkirakan akan memainkan Mbappe sebagai penyerang murni, alih-alih menurunkannya di sayap kiri.

Percobaan tersebut tidak berlangsung sampai satu jam pada jeda internasional sebelumnya, akibat cedera lutut yang dialami Mbappe pada bulan September, yang terjadi selama pertandingan pertama di Turki.

Pertandingan berikutnya ITA UEFA Nations League A 14.45 FRA

Ia juga tidak perlu menghadapi ketegangan yang mewarnai hubungan antara para pemain Real Madrid dan Paris Saint-Germain dalam beberapa pekan terakhir, khususnya terkait ajang Ballon d'Or.

Menurut surat kabar "L'Equipe", Dembele tidak membalas pesan "WhatsApp" dari Mbappe dalam upaya meredakan situasi, sesuatu yang tidak dipahami oleh kapten timnas Prancis itu.

Mbappe kian terisolasi

Kumpul terakhir pada bulan September itu meninggalkan dampaknya pada ruang ganti timnas Prancis, meski kemunculan Mbappe di sana berlangsung singkat, akibat kepulangan dini pemain Real Madrid tersebut ke klubnya.

Surat kabar itu menggambarkan sang pemain kini lebih terisolasi, sementara pada Piala Dunia ia selalu dikelilingi lingkaran terdekatnya yang terdiri dari Dembele, Thuram, Olise, dan Cherki.

Perselisihan dengan Dembele, yang dikenal dengan sifatnya yang ceria, meninggalkan jejaknya, dan mungkin Mbappe meremehkannya. Yang disebut terakhir berusaha menyelamatkan situasi, tetapi tidak selalu dengan cara yang terbaik.

Surat kabar "L'Equipe" menyebutkan dalam beberapa kesempatan bahwa pemain nomor 10 Prancis itu menunjukkan perhatian kepada sejumlah rekan setimnya dan anggota staf teknis, sesuatu yang tampak tidak biasa dan ditafsirkan sebagai oportunisme.

Absennya Thuram, yang memiliki hubungan erat dengannya, juga bukan kabar baik bagi Mbappe, karena pemain Inter Milan itu kerap berhasil menjembatani kesenjangan.

Mbappe harus menemukan tempatnya di dalam kelompok yang terus berubah, dan sebagai kapten, sekaligus sosok yang juga kontroversial, ia tahu bahwa kepemimpinannya pada dasarnya bersumber dari penampilannya di atas lapangan.

Ia telah membuktikan di masa lalu bahwa ia mampu menjadi kekuatan yang menyatukan tim, sebagaimana memang terjadi di Amerika Serikat, dan kini ia harus mengulanginya kembali.