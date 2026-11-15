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Menurut Bild, pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp selalu berusaha menghubungi pemain timnas Florian Wirtz secara langsung seusai setiap pertandingan Liverpool FC. Bahkan pelatih The Reds, Andoni Iraola, tampaknya kalah sering berkomunikasi dengan Wirtz.

"Dia akan menjadi pemain kunci bagi Klopp. Klopp sangat mengandalkannya. Mereka juga terus berbicara. Klopp bahkan praktis ikut melatihnya di Liverpool. Seusai setiap pertandingan Liverpool, yang tampaknya masih sangat rutin ia tonton karena ikatan lamanya dengan klub itu, Klopp benar-benar berkomunikasi dengannya lewat SMS dan telepon," kata kepala divisi sepakbola Bild, Christian Falk, dalam acara "Lage der Liga".

Falk melanjutkan: "Saya bahkan mendengar langsung dari Liverpool: Dia lebih sering berbicara dengan Wirtz daripada pelatih yang ada di sana. Itu menunjukkan betapa pentingnya pemain ini bagi sistemnya."

Sementara Wirtz di Inggris berulang kali menghadapi kritik saat bermain di bawah arahan pelatih Liverpool Iraola, penampilannya bersama timnas Jerman jauh lebih stabil. "Jika dia juga diberi tanggung jawab lebih besar di Liverpool, dia akan bermain lebih baik di sana. Namun, bersama Klopp, dia mendapatkannya," kata Falk.

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Mantan pelatih timnas Jerman Joachim Löw juga menjadi tamu dalam acara tersebut. Pria berusia 66 tahun itu pertama kali memanggil Wirtz ke timnas pada Maret 2021. Löw mengenang bahwa potensi Wirtz, yang saat itu masih remaja, sudah terlihat.

Getty Images

Siapa pelatih timnas Jerman yang pertama kali memanggil Florian Wirtz?

"Mengenai Florian, saat itu kami tahu: jika perkembangannya terus seperti itu, dia bisa menjadi pemain yang sangat hebat. Usianya 17 tahun. Jamal Musiala juga pertama kali masuk skuad, kalau saya tidak salah. Itu terjadi sesaat sebelum Euro 2021 dan skuadnya masih diperluas. Wirtz kemudian tidak ikut turnamen, tetapi saat itu sudah terlihat bahwa dia luar biasa bagus, punya pemahaman yang luar biasa tentang ruang dan kemampuan membaca situasi," kata Löw.

Pelatih yang lama menangani timnas Jerman itu menjelaskan: "Menurut saya, inilah keistimewaan Florian: dia salah satu pemain terbaik tanpa bola. Jika diperhatikan, dia brilian saat menguasai bola, ide-idenya brilian, tekniknya hebat. Namun, tanpa bola pun pergerakannya luar biasa bagus dan dia terus berlari menusuk ke depan. Pergerakan seperti itu terkadang membuka celah besar di kubu lawan untuk sebuah tim. Dan itu penting."