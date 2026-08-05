Kepindahan Mohamed Salah ke Trabzonspor menyulut antusiasme para suporter klub, yang menunjukkan reaksi kuat dan penuh optimisme, ketika ratusan orang berbondong-bondong mendatangi toko-toko klub dan loket penjualan tiket musiman, dalam pemandangan yang mencerminkan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh bergabungnya bintang asal Mesir tersebut.

Kantor berita Anadolu menyebutkan bahwa toko-toko klub Trabzonspor dan gerai-gerai penjualan tiket dipadati pengunjung sejak jam-jam pertama pagi hari Rabu, menyusul pengumuman klub kemarin mengenai dimulainya negosiasi dengan Salah, sementara para suporter berbaris dalam antrean panjang untuk membeli jersey, yang sebagian besar mencantumkan nama Salah.

Dalam laporan yang dikutip situs saluran trtspor, suporter bernama Zafer Bulut mengatakan bahwa antusiasmenya terhadap transfer Salah mendorongnya membeli tiket musiman meski dalam kondisi keuangan yang sulit, ia menjelaskan: "Saya selalu berusaha membeli tiket setiap tahun, tetapi musim ini saya menghadapi kesulitan. Ketika saya tahu Salah akan datang, saya merasa membeli tiket lebih penting daripada melunasi utang-utang saya, dan setelah itu saya juga akan membeli jersey tim."

Sementara itu, suporter bernama Ali Ihsan Turvanda mengajak para suporter Trabzon untuk mendukung klub dengan membeli tiket dan jersey, seraya menegaskan bahwa semua orang yakin transfer ini akan berhasil meski diliputi kerahasiaan, ia berkata: "Kami tahu presiden klub akan merampungkan transfer ini. Ia telah merebut hati para suporter, dan kami berharap ini menjadi awal menuju persaingan memperebutkan gelar juara."

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Adapun suporter bernama Irfan Demirbilek menegaskan bahwa keluarganya mengalami masa penuh penantian selama beberapa hari terakhir, ia menambahkan: "Kami tidak bisa tidur sepanjang hari-hari terakhir menanti kedatangan Salah. Bahkan anak saya mengusulkan untuk pergi ke Istanbul menyambutnya sebelum ia tiba di Trabzon. Kami mengira ia akan mengenakan jersey nomor 11, karena itu kami mencetak nomor tersebut pada jersey yang kami beli."

Salah tampil di pesawat pribadi yang membawanya ke Istanbul mengenakan jersey bernomor 61, namun sejumlah laporan Turki menegaskan bahwa ia akan bermain bersama tim dengan nomor 10.

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