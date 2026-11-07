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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images
Tim Ursinus
Diterjemahkan oleh

Lebih mahal daripada Luis Diaz? Bayern Munich tampaknya harus merogoh kocek dalam-dalam demi pemain yang disebut-sebut sebagai favorit Eberl

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Jika FC Bayern ingin merekrut Antonio Nusa dari RB Leipzig, klub asal Munich itu tampaknya harus merogoh kocek dalam-dalam.

Menurut laporan Bild, klub asal Sachsen itu telah menetapkan harga 80 juta euro untuk penyerang sayap tersebut dalam pembahasan internal.

Media tersebut sebelumnya melaporkan bahwa direktur olahraga Max Eberl masih ingin merekrut Nusa, setelah pemain asal Norwegia itu kabarnya sudah menjadi topik pembicaraan di Säbener Straße pada musim panas lalu. Seperti diketahui, Bayern sempat mempertimbangkan untuk merekrut pelapis Luis Diaz, tetapi setelah mendapat penolakan dari Anthony Gordon (pindah ke FC Barcelona), mereka memilih Ismael Saibari.

Namun, kekuatan pemain asal Maroko itu lebih terletak di posisi tengah lini serang. Karena Arijon Ibrahimovic dipinjamkan ke FC Augsburg menjelang penutupan bursa transfer, bek kiri Alphonso Davies menjadi pengganti Diaz. Ia tampil lebih dari cukup baik di posisi itu saat Diaz absen karena robekan pada seberkas serat otot. Meski demikian, pemain asal Kanada itu dianggap rentan cedera dan bisa absen saat Bayern bermain di Mainz pada Sabtu. Menurut wakil Vincent Kompany, Aaron Danks, mereka harus berhati-hati.

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Karena itu, perekrutan satu lagi penyerang sayap kiri pada musim panas disebut-sebut menjadi salah satu agenda utama. Menariknya, jika pilihan benar-benar jatuh kepada Nusa dan biaya transfernya mencapai kisaran 80 juta euro, pemain berusia 21 tahun itu akan lebih mahal daripada Diaz. Pemain asal Kolombia tersebut pindah dari FC Liverpool ke Bayern pada 2025 dengan biaya yang dilaporkan sebesar 70 juta euro.

RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

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FC Bayern: Antonio Nusa Akan Lebih Dari Sekadar Pelapis

Meski begitu, Nusa bukanlah pelapis biasa. Pemain yang telah 34 kali membela timnas Norwegia itu terlalu bagus untuk sekadar mengisi peran tersebut. Musim ini saja, ia sudah terlibat dalam 13 gol dari 14 pertandingan kompetitif, dengan rincian enam gol dan tujuh assist. Secara keseluruhan, ia mencatatkan 34 kontribusi gol dalam 85 penampilan untuk RB. Ia juga mengoleksi sembilan gol dan sepuluh assist bersama timnas Norwegia. Selain itu, usianya yang masih muda dan kontraknya yang berlaku hingga 2029, tanpa klausul pelepasan, turut menjadi dasar tuntutan harga Leipzig yang sama sekali tidak mengada-ada.

Bukan hanya Bayern yang mengetahui kualitas Nusa. Sejumlah klub Liga Primer Inggris juga disebut sangat berminat. Bild menyebut FC Liverpool, Arsenal, dan Tottenham Hotspur di antaranya. Sun baru-baru ini berspekulasi soal kemungkinan transfernya ke Arsenal pada bursa transfer musim dingin dengan biaya 54 juta euro. Namun, menurut Bild, peluangnya hengkang pada musim ini jauh lebih kecil dibandingkan pada musim panas.

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Sementara itu, Bayern juga mempertimbangkan kandidat lain. Sky dan Bild baru-baru ini melaporkan bahwa Oskar Pietuszewski dari FC Porto merupakan opsi serius dan pembicaraan telah berlangsung. Menurut laporan itu, Eberl juga sangat mengagumi pemain berusia 18 tahun tersebut. Alternatif lainnya disebut-sebut adalah Rio Ngumoha dari FC Liverpool dan Eli Junior Kroupi dari AFC Bournemouth.

Ditulis olehTim Ursinus

Koresponden sepak bola Jerman dan Eropa

Meskipun karier sebagai penjaga gawang tidak pernah terwujud, sepak bola selalu menjadi hal yang konstan dalam hidup saya. Sejak kecil sudah jelas bahwa jurnalisme olahraga akan menjadi jalan saya ke depan. Setelah magang di bagian olahraga Schwäbisches Tagblatt di kota kelahiran saya, Tübingen, saya melanjutkan studi di Karlsruhe — sebuah pilihan yang agak dipertanyakan bagi seorang Swabia. Pada akhir 2018, saya mulai sebagai magang di SPOX dan GOAL, kemudian menjadi mahasiswa pekerja, dan akhirnya menjadi trainee redaksi. Sejak 2023, saya menjadi anggota tetap tim redaksi. Pada September 2024, saya mengambil peran sebagai SEO Senior, namun saya juga bekerja sebagai reporter dan kepala editor jaga.

🎯 Bidang Keahlian Utama Saya:

Mendelegasikan artikel SEO dan mengelola freelancer di bidang ini

Peliputan langsung di klub-klub Bundesliga (terutama FC Bayern, VfB Stuttgart, BVB, dan Eintracht Frankfurt)

Cerita-cerita seputar sepak bola

Meneliti dan menulis berita dari dunia olahraga

Bagaimana Saya Terjun ke Dunia Sepak Bola:

Semua berawal dari kemenangan Bayern Munich di Liga Champions pada awal 2000-an, ketika Oliver Kahn menepis tiga penalti dan menjadi pahlawan masa kecil saya. Kenangan ini memang agak kabur karena saya baru berusia empat tahun. Namun, tak lama kemudian saya membuka kertas pembungkus dan menemukan sarung tangan penjaga gawang pertama saya.

🌟 Momen Sepak Bola Favorit Saya:

Ada banyak. Yang terutama adalah kenangan dari tugas saya sebagai reporter — misalnya di Paris, Madrid, atau Milan. Ditambah lagi perjalanan groundhopper pribadi, yang akan selalu tak terlupakan.

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